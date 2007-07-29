کشور در تولید محصول اوره به خود کفایی می رسد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی کرمانشاه صبح امروز در جلسه بررسی وضعیت واحدهای بزرگ صنعتی استان کرمانشاه در خصوص پروژه پتروشیمی کرمانشاه گفت: کار احداث پروژه پتروشیمی کرمانشاه در آبان 1382 شروع و از همان زمان کارهای مهندسی پروژه و تامین کالا آن انجام شد.

مهندس محمدرضا مرید شوشتری افزود: پتروشیمی کرمانشاه شامل سه واحد یوتولیتی، اوره و آمونیاک است که در حال حاضر تمام بخش های واحد یوتولیتی آن به جز نیروگاه راه اندازی شده و واحد اوره نیز به طور کامل پیش راه اندازی شده است.

وی ظرفیت تولید اوره شرکت پتروشیمی کرمانشاه را 660 هزار تن در سال اعلام و خاطر نشان کرد: نیاز اوره شش استان غربی کشور (کردستان، لرستان، همدان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه) سالانه حدود 700 هزار تن است و راه اندازی این شرکت نیاز اوره این استان ها را تامین می کند.

شوشتری یادآور شد: با توجه به تعداد بالای سهامداران مردمی شرکت پتروشیمی کرمانشاه می توان گفت این پروژه نماد همکاری بین دولت و مردم است و باهمین الگو ، چندین شرکت پتروشیمی در گلستان، زنجان ولردگان درحال شکل گیری است.

ظرفیت پتروشیمی کرمانشاه شامل تولید 360 هزار تن آمونیاک و 660 هزار تن اوره در سال است که آمونیاک تولیدی به مصرف تولید اوره می رسد. این شرکت بنا به گفته مسئولین آن در نیمه اول امسال راه اندازی خواهد شد.