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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۲۳

وزیر خارجه چین:

آمریکا در ۲۰ سال جنگ افروزی خود در افغانستان تامل کند

آمریکا در ۲۰ سال جنگ افروزی خود در افغانستان تامل کند

وزیر خارجه چین ضمن انتقاد از نقش آمریکا در جنگ ۲۰ ساله افغانستان، خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور را فرصتی برای بازگرداندن قدرت به دست مردم افغانستان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزیر خارجه چین طی سخنانی از خروج نیروهای آمریکا و ناتو از خاک افغانستان ابراز خرسندی کرده و این اقدام را فرصتی برای بازگرداندن قدرت به دست نیروهای افغان دانست.

بر اساس این گزارش، «وانگ یی» که این سخنان را در جریان برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان مطرح می کرد، ضمن درخواست از گروه طالبان برای قطع ارتباط خود با گروه های تروریستی تاکید کرد که آمریکا باید در نقش خود در افغانستان که پس از ۲۰ سال جنگ در این کشور از برقراری آرامش و صلح شکست خورد، تامل کند.

وزیر خارجه چین گفت: با خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان، مردم این کشور فرصت جدیدی در اختیار دارند تا سرنوشت کشور و مردم خود را به دست گیرند.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد که گروه طالبان باید میان خود و تمامی گروه های تروریستی خط کشیده و در عوض به جریان اصلی سیاسی در این کشور با رویکرد مسئولیت پذیری در قبال مردم و کشور افغانستان بپیوندد.

کد مطلب 5258178

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