ثبت ۹۹۱ مورد فوت بر اثر کرونا طی شبانه روز گذشته در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات دولت اندونزی از ثبت بیش از ۵۴ هزار مورد ابتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته در این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، دولت اندونزی با اعلام این خبر به طور رسمی تایید کرد که این کشور از رکورد مبتلایان به کرونا در هند عبور کرده و به کانون کرونا در آسیا تبدیل شده است.

در همین حال، «پاندو ریونو» از مقامات بخش بهداشت اندونزی و استاد ویروس شناسی دانشگاه جاکارتا گفت: من حدس می زنم که شیوع کرونا در ماه جولای همچنان ادامه خواهد داشت و ما تاکنون قادر به کاهش شیوع این بیماری نبوده ایم.

این در حالی است که طی شبانه روز گذشته، دولت اندونزی از ثبت بیش از ۹۹۱ مورد فوت بر اثر ابتلا به کرونا در این کشور خبر داده است.

به گفته وزارت بهداشت اندونزی، تاکنون بیش از ۲.۶ میلیون نفر در این کشور به کرونا مبتلا شده و بیش از ۶۹ هزار نفر نیز جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده اند.