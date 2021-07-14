  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۲۶

اندونزی کانون جدید کرونا در آسیا؛

ثبت ۹۹۱ مورد فوت بر اثر کرونا طی شبانه روز گذشته در اندونزی

ثبت ۹۹۱ مورد فوت بر اثر کرونا طی شبانه روز گذشته در اندونزی

وزارت بهداشت اندونزی از ثبت بیش از ۵۴ هزار مورد ابتلا به کرونا و ۹۹۱ مورد فوتی بر اثر این بیماری طی شبانه روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات دولت اندونزی از ثبت بیش از ۵۴ هزار مورد ابتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته در این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، دولت اندونزی با اعلام این خبر به طور رسمی تایید کرد که این کشور از رکورد مبتلایان به کرونا در هند عبور کرده و به کانون کرونا در آسیا تبدیل شده است.

در همین حال، «پاندو ریونو» از مقامات بخش بهداشت اندونزی و استاد ویروس شناسی دانشگاه جاکارتا گفت: من حدس می زنم که شیوع کرونا در ماه جولای همچنان ادامه خواهد داشت و ما تاکنون قادر به کاهش شیوع این بیماری نبوده ایم.

این در حالی است که طی شبانه روز گذشته، دولت اندونزی از ثبت بیش از ۹۹۱ مورد فوت بر اثر ابتلا به کرونا در این کشور خبر داده است.

به گفته وزارت بهداشت اندونزی، تاکنون بیش از ۲.۶ میلیون نفر در این کشور به کرونا مبتلا شده و بیش از ۶۹ هزار نفر نیز جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده اند.

کد مطلب 5258190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها