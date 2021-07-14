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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۰۱

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

ارتش عملیات آبرسانی به ۱۷ روستای شهرستان هیرمند را آغاز کرد

ارتش عملیات آبرسانی به ۱۷ روستای شهرستان هیرمند را آغاز کرد

زاهدان- فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: عملیات آبرسانی به ۱۷ روستای محروم شهرستان هیرمند با بیش از ۹۱ کیلومتر لوله گذاری به همت نیروی زمینی ارتش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ کیومرث حیدری در مراسم کلنگ زنی طرح آبرسانی به هیرمند اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب سیستان را تنگه احد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند ما به اذن رهبر به تنگه احد واقع شدیم و می‌خواهیم از این تنگه مراقبت و به مردم شریف اینجا امداد رسانی کنیم.

وی افزود: در منطقه سیستان علاوه بر بحران کرونا، بحران آب به طور جدی وجود دارد که با همراهی آبفای سیستان و بلوچستان علاوه بر آبرسانی به وسیله تانکرهای نیروی زمینی، کار زیر بنایی و اساسی در خصوص لوله گذاری دائم در حال انجام است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: همچنین امروز بیمارستان ۶۰ تخت خوابه ارتش که به تمام امکانات پزشکی مجهز شده ویژه بیماران کرونایی در زاهدان افتتاح می‌شود.

وی از ساخت ۲ بیمارستان با همین امکانات در خاش و زابل خبر داد و افزود: عملیات ساخت این بیمارستان‌ها با سرعت در حال انجام است و بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

سرتیپ حیدری تصریح کرد: این بیمارستان‌ها مجهز به دستگاه‌های اکسیژن ساز، ونتیلاتور و اتاق احیا هستند.

کد مطلب 5258198

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