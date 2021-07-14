ارتش عملیات آبرسانی به ۱۷ روستای شهرستان هیرمند را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ کیومرث حیدری در مراسم کلنگ زنی طرح آبرسانی به هیرمند اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب سیستان را تنگه احد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند ما به اذن رهبر به تنگه احد واقع شدیم و می‌خواهیم از این تنگه مراقبت و به مردم شریف اینجا امداد رسانی کنیم.

وی افزود: در منطقه سیستان علاوه بر بحران کرونا، بحران آب به طور جدی وجود دارد که با همراهی آبفای سیستان و بلوچستان علاوه بر آبرسانی به وسیله تانکرهای نیروی زمینی، کار زیر بنایی و اساسی در خصوص لوله گذاری دائم در حال انجام است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: همچنین امروز بیمارستان ۶۰ تخت خوابه ارتش که به تمام امکانات پزشکی مجهز شده ویژه بیماران کرونایی در زاهدان افتتاح می‌شود.

وی از ساخت ۲ بیمارستان با همین امکانات در خاش و زابل خبر داد و افزود: عملیات ساخت این بیمارستان‌ها با سرعت در حال انجام است و بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

سرتیپ حیدری تصریح کرد: این بیمارستان‌ها مجهز به دستگاه‌های اکسیژن ساز، ونتیلاتور و اتاق احیا هستند.