عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 85 منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه مقابله با عرضه این مواد در سال 1385 نسبت به سال قبل از آن، از ارتقای کیفی در توان رزمی نیروهای عملیاتی برخوردار شده ، به گونه ای که طی سال 84 در ازای هر 20 مورد عملیات نظامی علیه باندهای قاچاق ، توزیع و کشف هر 5 تن مواد مخدر ، یک نفر شهید شده است.

همچنین طی سال گذشته ، در ازای هر 34 درگیری مسلحانه و کشف 8/6 تن مواد مخدر، یک نفر شهید شده است . در این سال به طور میانگین در ازای هر یک عملیات نظامی علیه قاچاقچیان و اشرار مسلح ، حدود 200 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد .

این در حالی است که به دلیل امنیت باندهای تولید و انتقال مواد مخدر در کشورهای همسایه ، طی سال 2006 میلادی ، کشت خشخاش وتولید تریاک در افغانستان به بالاترین حد خود در دهه گذشته ( 6100 ) تن رسید و بر اساس پیش بینی ها این رقم در پایان سال 2007 به بیش از 7000 تن خواهد رسید .

براساس این گزارش ، در حوزه درمان ، بازپروری و کاهش آسیب معتادان ، ایران توانست در سال گذشته با تحت پوشش قرار دادن بطور میانگین 5465 معتاد، در ازای هر یک میلیون نفر جمعیت ، در رتبه بهترین کشورهای توسعه یافته قرار گیرد .

میانگین جهانی پوشش درمانی معتادان، 548 معتاد در ازای هر یک میلیون نفر جمعیت است که عملکرد جمهوری اسلامی در سال 85 ، حدود 9 برابر آن بوده و از مناطق آمریکای شمالی ، اقیانوسیه و اروپای غربی که به ترتیب با پوشش 5154 ، 2659 و 1322 معتاد در ازای هر یک میلیون نفر جمعیت ، بالاترین میزان درمان معتادان را دارند ، سبقت گرفته است .

شایان ذکر است ، گزارش عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر که شامل سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ، در خصوص مقابله با خطرات مواد مخدر و نیز تلاش های هماهنگ دولت نهم ، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی طی سال گذشته می باشد ، از طریق پایگاه اطلاع رسانی دولت در دسترس عموم قرار دارد .