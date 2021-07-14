کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو شدن برگزاری نمایشگاه اکسپو دمشق اظهار کرد: پیگیر برپایی نمایشگاه توانمندیهای ایران در سوریه هستیم.
وی با بیان اینکه تدارک حضور گسترده شرکتهای ایرانی در این نمایشگاه از ابتدای سال جاری انجام شده بود، افزود: شرکت نمایشگاههای بین المللی ایران مسئول پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بازرگانی دمشق بود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه تصریح کرد: با هماهنگی اتاق مشترک ایران و سوریه، سازمان توسعه تجارت و ستاد روابط اقتصادی ایران و سوریه امکان حضور بیش از یک صد شرکت ایرانی در یک هزار و ۵۰۰ متر فضای نمایشگاهی فراهم شده بود.
کاشفی بیان کرد: متأسفانه برابر اعلام وزارت اقتصاد و تجارت خارجی کشور سوریه این نمایشگاه امسال برگزار نمیشود.
وی با اشاره به زمینههای مناسب همکاریهای اقتصادی بین دو کشور و اشتیاق بخش خصوصی و اتاقهای ایران و سوریه برای افزایش تبادلات اقتصادی، اضافه کرد: درصدد برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در دمشق هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه خاطر نشان کرد: حضور گسترده شرکتهای ایرانی در این نمایشگاه میتواند به شناخت بیشتر فعالین اقتصادی سوریه از اقتصاد ایران و افزایش سطح تبادلات اقتصادی خصوصاً در حوزه بازسازی و تأمین نیاز گسترده کشور سوریه در حوزه مصالح و تکنولوژی ساختمانی باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران از حضور شرکتهای ایرانی در چهارمین نمایشگاه تخصصی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در سوریه خبر داد و گفت: با تلاش اتاق مشترک ایران و سوریه مرکز تجارت ایرانیان در دمشق افتتاح و آماده ارائه خدمات مختلف مشاوره نمایشگاهی و غیره به شرکتهای ایرانی است.
وی از دیگر برنامههای در دست اجرا به امضا تفاهم نامههای اقتصادی بین اتاق بازرگانی استانهای مختلف ایران با همتایان خود در استانهای سوریه و گسترش روابط در سطح استانهای دو کشور اشاره کرد و ادامه داد: عقد پیمان خواهر خواندگی بین شهرهای مهم دو کشور نیز از دیگر برنامههای در دست اجرا است.
کاشفی در ادامه به مشکلاتی که در زمینه تجارت با سوریه وجود دارد هم اشاره کرد و افزود: حمل و نقل کالا و تبادلات پول بین ۲ کشور از مهمترین این موارد است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه همچنین خواستار حمایت و سرمایهگذاری بیشتر سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی در امر لجستیک کالا به این دو کشور شد.
وی همچنین از هدف گذاری برای رسیدن به تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری بین ۲ کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حصول به این امر مهم و تبدیل سوریه به یکی از شرکای تجاری اصلی کشورمان در گرو همکاری دستگاههای تأثیرگذار مانند سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
کاشفی خاطرنشان کرد: سطح تبادلات اقتصادی کشور ایران و سوریه در سال قبل به حدود ۱۲۰ میلیون دلار رسید که با توجه به اشتراکات فراوان بین ۲ کشور و پتانسیلهای اقتصادی ایران و سوریه قابل افزایش خواهد بود.
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