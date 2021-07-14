تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم عید غدیر در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه جلسه شورای فرهنگ عمومی ورامین با حضور اعضا در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از برنامه‌های هفته عفاف و حجاب ارائه شد و بزرگداشت دهه امامت و ولایت و عید سعید غدیر خم از دیگر مباحث این جلسه بود.

ساماندهی وضعیت حجاب در اماکن صنفی، توجه بیشتر به تبلیغ و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، تولید محتواهای مناسب و تأثیرگذار و انتشار آنها در فضای مجازی از جمله موارد مورد تاکید در این نشست بود.

امام جمعه موقت ورامین نیز در این نشست با تقدیر از تلاش‌های فرهنگی اعضا، از برخی دستگاه‌های کشور به خاطر کوتاهی در اجرای مصوبه عفاف و حجاب انتقاد کرد و با اشاره به تخریب‌های دشمنان، رسالت جامعه در پاسداشت حجاب را خطیرتر دانست.

حجت الاسلام سید محسن محمودی با اشاره به عید غدیر خم به عنوان اعظم اعیاد اسلامی فرهنگ سازی در زمینه عید غدیر را بسیار مهم دانست.

وی اطعام، توزیع نان و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ایجاد جاذبه بیشتر جهت گرامیداشت این عید بزرگ را مورد تاکید قرار داد و خواستار مشارکت مردم در فضاسازی شهری و نصب پرچم و نمادهای غدیر شد.