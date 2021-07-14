موافق طرح رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان هستم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران طی سخنانی بیان کرد: اخیراً نام تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نام اینجانب را به عنوان مخالفین طرح رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان، در فضای مجازی، به قصد تخریب، منتشر کرده اند که کاملاً بی اساس است و شدیداً تکذیب می‌شود.

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اینجانب نه تنها با طرح رتبه بندی و هم ترازی معلمان با اعضای هیأت علمی و افزایش حقوق معلمان و جامعه فرهیخته فرهنگیان کشور، مخالف نیستم، بلکه به عنوان کسی که بیش از یک دهه در کسوت معلمی، انجام وظیفه کرده ام، با طرح رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان عزیز موافق بوده و هستم.

نوش آبادی افزود: از این طرح به شدت دفاع می‌کنم و امیدوارم با تصویب آن در صحن علنی مجلس در آینده نزدیک، بخشی از مطالبات به حق معلمان شریف و زحمت کش کشور، محقق شود.