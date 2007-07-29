27 هزار نفر در یزد متقاضی دریافت زمین با اجاره 99 ساله شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سید علیرضا نبوی زاده صبح امروز در دومین جلسه بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان یزد با تاکید بر پیگری دقیق و سریع مسئله واگذاری زمین با اجاره 99 ساله به متقاضیان واجد شرایط گفت: مجددانه از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهم تا در اسرع وقت و با نهایت دقت و همت، مسئله واگذاری این زمین ها را به واجدین شرایط پیگیری کنند.

وی به مصوبات هیئت دولت در بخش مسکن اشاره کرد و ادامه داد: دولت با واگذاری زمین با اجاره 99 ساله، قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن حذف کرد که سهمیه استان یزد در این رابطه 17 هزار و 500 واحد است.

وی ابراز امیدواری کرد: با عملیاتی شدن این طرح، روند رشد ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از محدوده در شهر یزد متوقف شود