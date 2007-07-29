  1. استانها
  2. همدان
۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۰۴

27 هزار نفر در یزد متقاضی دریافت زمین با اجاره 99 ساله شدند

27 هزار نفر در یزد متقاضی دریافت زمین با اجاره 99 ساله شدند

یزد - خبرگزاری مهر: سرپرست استانداری یزد گفت: تاکنون بیش از27 هزار نفر در استان یزد، متقاضی دریافت زمین با اجاره 99 ساله شده‌اند و این موضوع مجدانه پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سید علیرضا نبوی زاده صبح امروز در دومین جلسه بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان یزد با تاکید بر پیگری دقیق و سریع مسئله واگذاری زمین با اجاره 99 ساله به متقاضیان واجد شرایط گفت: مجددانه از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهم تا در اسرع وقت و با نهایت دقت و همت، مسئله واگذاری این زمین ها را به واجدین شرایط پیگیری کنند.

وی به مصوبات هیئت دولت در بخش مسکن اشاره کرد و ادامه داد: دولت با واگذاری زمین با اجاره 99 ساله، قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن حذف کرد که سهمیه استان یزد در این رابطه 17 هزار و 500 واحد است.

وی ابراز امیدواری کرد: با عملیاتی شدن این طرح، روند رشد ساخت و سازهای غیر مجاز و خارج از محدوده در شهر یزد متوقف شود.

در پایان این جلسه محمد حسن محمد پناه، مدیرکل تعاون استان یزد نیز در سخنانی با اشاره به زمینه‌های تاسیس بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان گفت: هدف از تشکیل این بنیاد، شناسایی بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری و حمایت از کارجویان علاقه‌مند به تولید، توسعه و اشتغال می باشد.

وی به تشکیل شرکت تعاونی پیشکوتان تدبیر صنعت متشکل از مدیران بازنشسته و باتجربه اشاره کرد و افزود: این تعاونی از این به بعد تحت عنوان بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون ایفای نقش خواهد کرد.

تاکنون در این خصوص با واگذاری زمین با اجاره 99 ساله، 34 تعاونی مسکن محلی تشکیل و 81 تعاونی نیز در شرف راه‌اندازی است.

کد مطلب 525825

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها