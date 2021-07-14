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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۰۲

رکوردشکنی کرونا در کرمان؛

تعداد بستری‌ها به ۸۷۶ نفر رسید/ ۱۴ نفر جان باختند

تعداد بستری‌ها به ۸۷۶ نفر رسید/ ۱۴ نفر جان باختند

کرمان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد موارد قطعی بستری مبتلا به کرونا در استان کرمان را ۸۷۶ نفر ذکر کرد و گفت: این بالاترین آمار بستری از ابتدای شیوع کرونا تاکنون است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی عصر چهارشنبه به خبرنگاران با اشاره به ثبت بالاترین تعداد موارد مثبت بستری از ابتدای اپیدمی کرونا تا کنون در استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر ۸۷۶ مورد قطعی کرونا در بیمارستان‌های استان کرمان بستری هستند.

وی ادامه داد: موارد مثبت بستری در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی استان شامل کرمان ۴۳۸ نفر، رفسنجان ۶۶ نفر، جیرفت ۲۲۱ نفر، بم ۶۰ نفر و سیرجان ۹۱ نفر است.

شفیعی بیان کرد: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان ۲۵ هزار و ۶۴۲ مورد است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۹۹ مورد ذکر کرد و افزود: موارد جدید بستری شامل کرمان ۱۰۷ مورد، رفسنجان ۱۰ مورد، جیرفت ۴۴ مورد، بم ۱۳ مورد و سیرجان ۲۵ مورد است.

وی تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلاء به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۴ نفر اعلام کرد و گفت: موارد فوتی شامل ۶ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سه نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، یک نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سه نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و یک نفر حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

شفیعی اظهار کرد: سن فوتی‌ها ۸۷،۸۶،۸۰،۷۶،۷۴،۷۴،۷۱،۶۵،۵۶،۳۹،۳۸،۳۷ است همچنین یک کودک ۵ ماهه و یک نوزاد هم جان خود را از دست دادند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: مجموع جانباختگان ۳ هزار و ۲۵۶ نفر است.

شفیعی گفت: تا ۲۳ تیرماه ۱۴۹ هزار و ۶۱۲ نفر واکسن نوبت اول و ۷۱ هزار و ۸۸۰ نفر واکسن نوبت دوم را دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 5258251

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