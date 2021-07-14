به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی عصر چهارشنبه به خبرنگاران با اشاره به ثبت بالاترین تعداد موارد مثبت بستری از ابتدای اپیدمی کرونا تا کنون در استان کرمان اظهار کرد: در حال حاضر ۸۷۶ مورد قطعی کرونا در بیمارستان‌های استان کرمان بستری هستند.

وی ادامه داد: موارد مثبت بستری در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی استان شامل کرمان ۴۳۸ نفر، رفسنجان ۶۶ نفر، جیرفت ۲۲۱ نفر، بم ۶۰ نفر و سیرجان ۹۱ نفر است.

شفیعی بیان کرد: تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان ۲۵ هزار و ۶۴۲ مورد است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۹۹ مورد ذکر کرد و افزود: موارد جدید بستری شامل کرمان ۱۰۷ مورد، رفسنجان ۱۰ مورد، جیرفت ۴۴ مورد، بم ۱۳ مورد و سیرجان ۲۵ مورد است.

وی تعداد فوتی‌های قطعی به علت ابتلاء به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۴ نفر اعلام کرد و گفت: موارد فوتی شامل ۶ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سه نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، یک نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سه نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و یک نفر حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

شفیعی اظهار کرد: سن فوتی‌ها ۸۷،۸۶،۸۰،۷۶،۷۴،۷۴،۷۱،۶۵،۵۶،۳۹،۳۸،۳۷ است همچنین یک کودک ۵ ماهه و یک نوزاد هم جان خود را از دست دادند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: مجموع جانباختگان ۳ هزار و ۲۵۶ نفر است.

شفیعی گفت: تا ۲۳ تیرماه ۱۴۹ هزار و ۶۱۲ نفر واکسن نوبت اول و ۷۱ هزار و ۸۸۰ نفر واکسن نوبت دوم را دریافت کرده‌اند.