واکسیناسیون افراد بالای ۵۰ سال در ۵ استان/عشایر کوچ رو هم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی در نامه‌ای به علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به امکان تهیه واکسن و خطرپذیری استان‌های جنوبی و جنوب شرقی و شرق کشور، با تاکید بر واکسیناسیون جمعیت بالای ۵۰ سال ساکن در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و خراسان جنوبی، واکسیناسیون عشایر کوچ رو را نیز از اول مرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد.

در این نامه آمده است: با توجه به امکان تهیه واکسن و خطرپذیری استان‌های جنوبی و جنوب شرقی و شرق کشور موارد زیر اجرا شود؛

۱- علاوه بر استان سیستان و بلوچستان جمعیت‌های بالای ۵۰ سال ساکن در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و خراسان جنوبی تحت پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ قرار گیرند.

۲- به جز جزایر کیش و قشم که در مرحله بعدی اعلام خواهد شد، جمعیت ساکن تمامی جزایر خلیج همیشه فارس، از ۱۸ سال به بالا واکسینه شوند. (این پوشش شامل جمعیت مواج و غیربومی نمی‌شود. البته کلیه ساکنین دائم، بومی تلقی می‌شوند.)

۳- همکاران در دانشگاه‌های علوم پزشکی دقت فرمایند که اولاً، سکونت افراد محرز گردد، ثانیاً، با نوبت دهی به گونه‌ای عمل کنند که تراکم ایجاد نشود و ثالثاً، از نظر تأمین به موقع واکسن در حد سهمیه مورد نیاز، قبلاً اقدام گردد.

۴- پیرو مذاکرات قبلی واکسیناسیون عشایر کوچ رو از ۱۸ سال به بالا نیز از اول مرداد انجام شود. در نقاطی از استان‌های مذکور که امکان مراجعه مردم میسر نیست، اکیپ‌های سیار با امکانات کافی (پزشک عمومی ناظر، واکسیناتور و عوامل کمکی دیگر) اعزام شوند که در این راستا می‌توان از همراهان عزیزمان در سازمان اورژانس، سازمان بسیج و در قالب همکاری مشترک در طرح شهید سلیمانی بهره گرفت.