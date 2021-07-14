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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۴۳

علیرغم طرح ادعاهای واهی؛

کاخ سفید بر تمایل برای ادامه مذاکرات با ایران تاکید کرد

کاخ سفید بر تمایل برای ادامه مذاکرات با ایران تاکید کرد

سخنگوی کاخ سفید علیرغم اینکه ادعاهایی واهی را علیه ایران پیرامون «آدم ربایی» مطرح کرد، در عین حال بر تمایل واشنگتن برای ادامه مذاکرات با ایران پیرامون احیای برجام تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی کاخ سفید ضمن طرح ادعاهای واهی علیه ایران، در عین حال بر آمادگی واشنگتن برای ادامه مذاکرات با تهران پیرامون احیای برجام تاکید کرد.

«جن ساکی» در نشست خبری روز چهارشنبه خود با طرح ادعاهای واهی و بی اساس، گفت: دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اقدام عناصر اطلاعاتی ایران برای آدم ربایی را محکوم می‌کند.

وی افزود: در همین حال، همچنان معتقدیم که مشارکت در مذاکرات مستمر به سود منافع ملی ما است و به مذاکرات ادامه خواهیم داد.

گفتنی است که سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در واکنش به برخی اخبار درباره ربودن یک ضدانقلاب از سوی ایران در خاک آمریکا، تأکید کرد: این ادعا آن قدر بی‌پایه و مضحک است که واقعاً ارزش پاسخگویی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص ادعاهای مقامات دولت آمریکا مبنی بر تلاش افرادی برای ربودن یکی از حقوق‌بگیران شناخته شده ایالات متحده و مرتبط کردن آنها با جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: این ادعای جدید دولت آمریکا که دشمنی آشکار و پنهانش با ایران بر کسی پوشیده نیست، آن قدر بی‌پایه و مضحک است که واقعاً ارزش پاسخگویی ندارد.

وی افزود: این اولین بار نیست که آمریکا به این قبیل سناریوسازی‌های هالیوودی که تنها هدف آن احیای ناامیدانه مهره‌های سوخته و بی‌ارزش شده خود می‌باشد، مبادرت می‌ورزد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: البته از آمریکایی که تاریخ کوتاهش مملو از ترور، آدم‌ربایی و خرابکاری در کشورهای دیگر است، چنین داستان‌سرایی‌های خیالی بعید نیست، ولی مقامات آمریکایی این بار با این طراحی و پی‌رنگ ساده‌لوحانه واقعاً به شعور جهانیان توهین کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق کیفر خواست وزارت دادگستری آمریکا که به تازگی منتشر شده، آمده است که دادستان این ۴ ایرانی را به تلاش برای ربودن یک معاند فراری ساکن نیویورک (مسیح علی‌نژاد) متهم کرده است.

کد مطلب 5258276

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    نظرات

    • علی IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      0 1
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      شما بیجا کردید گفتید مضحک است.پس زم رو چطوری گرفتید؟!به عراق کشوندیندش و بعدم دستگیر.عکس افرادی هم که قصد ربایش رو داشتند رو منتشر کردن باز هم میگید مضحک؟!مهر میدونم منتشر نمیکنی.اما حداقل وقتی این نظرو میخونی بدون که بیشتر مردم هم دروغ های مضحک شمارو باور نمیکنن.همینجوریه که مردم رو بی اعتماد کردید
      • نادر IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
        3 0
        زم رو با این خانم مقایسه می کنی ؟ زم لیدر اغتشاشات دی 96 بود ، ملت رو به کشتار و خرابکاری دعوت می کرد . کلی جرم خرابکاری و جاسوسی داشت . عامل کشته شدن ملت بود . این کیه ؟ ده ها آدم بدتر از این دارن توی شبکه های معاند حرف می زنن . دو روز شال سفید مد کرد و حالا که از خاصیت افتاده می خوان مطرحش کنن.

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