پذیرش ناقص پیشنهادات مسکو درباره سپر موشکی قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، میخائیل کامینین در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پیشنهادات روسیه درباره سپر ضد موشکی ماهیت جایگزین شونده دارند و حالت طرح های تکمیلی به برنامه های آمریکا برای استقرار تجهیزات خود در اروپا را ندارد.

به گفته وی در جلسه شورای روسیه-ناتو که روز 25 جولای در بروکسل برگزار شد و موضوع اصلی آن مسئله سپر ضد موشکی بود، هیئت روسیه پیشنهادات "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه که در هایلیگندام آلمان و کنبانک پورت آمریکا مطرح شده بودند را توضیح دادند.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک آنها مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی مانند ایران اعلام کرده ، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران فاقد چنان توان موشکی هست که بتواند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهد، لذا به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه چندی پیش در نشست هشت کشور صنعتی (G8) در هایلیگندام آلمان به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد داد که برای حل مشکل دفاع ضدموشکی، آمریکا و روسیه به طور مشترک از ایستگاه راداری گاباله آذربایجان که در اجاره روسیه است، استفاده کنند که این درخواست به طور ضمنی از سوی آمریکا رد شده است.

همچنین در پی رد این پیشنهاد پوتین در دیدار خود با بوش در کنبانک پورت پیشنهاد استفاده از رادار آرماویر را در خاک روسیه به جای اروپا داد.

کامینین گفت: " تاکید شد که پیشنهادات ما حالت یک مجموعه کامل را دارند که نمی توان برخی از مفاد آن را جداگانه قبول کرد".

به گفته کامینین اجرای پیشنهادات روسیه در صورتی میسر است که آمریکا از استقرار کمربند سوم سیستم جهانی ضد موشکی خود در خاک اروپا و همچنین تجهیزات تهاجمی در فضا امتناع ورزد.

وی خاطر نشان ساخت: "این در حالیست که باید هنگام انجام مذاکرات، امور مربوط به احداث کمربند سوم سپر ضد موشکی متوقف شوند".