۹ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ساعت گذشته ۹ نفر در مراکز درمانی استان زنجان بستری شده اند.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۲۷ هزار و ۳۷۹ نفر به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به این ویروس درمراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ، هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان زنجان ثبت نشده و آمار جان باختگان کرونایی استان زنجان همان به هزار و ۵۱۱ نفر است.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۸ هزار و ۲۰۸ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

در استان زنجان هم اکنون ۱۷۵ نفر هم به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.