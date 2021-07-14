۹ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ساعت گذشته ۹ نفر در مراکز درمانی استان زنجان بستری شده اند.
از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۲۷ هزار و ۳۷۹ نفر به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به این ویروس درمراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند.
همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ، هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان زنجان ثبت نشده و آمار جان باختگان کرونایی استان زنجان همان به هزار و ۵۱۱ نفر است.
از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۸ هزار و ۲۰۸ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.
در استان زنجان هم اکنون ۱۷۵ نفر هم به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.
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