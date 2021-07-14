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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۲۳:۰۶

۹ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شدند

۹ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شدند

زنجان-طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ نفر به آمار مبتلایان به کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ساعت گذشته ۹ نفر در مراکز درمانی استان زنجان بستری شده اند.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۲۷ هزار و ۳۷۹ نفر به علت ابتلا و یا مشکوک بودن به این ویروس درمراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده اند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ، هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان زنجان ثبت نشده و آمار جان باختگان کرونایی استان زنجان همان به هزار و ۵۱۱ نفر است.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۸ هزار و ۲۰۸ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

در استان زنجان هم اکنون ۱۷۵ نفر هم به علت ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

کد مطلب 5258287

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