بازی های جام حذفی نیاز به تمرکز بیشتر دارد/ عذرخواهی از ناظمی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید الهویی چهارشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار گل‌گهر سیرجان - آلومینیوم اراک از سری مسابقات یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال ایران عنوان کرد: فردا دیدار حساسی در جام حذفی برابر آلومینیوم اراک داریم، مختصات بازی در جام حذفی با بازی‌های لیگ متفاوت است و نیاز به تمرکز، سازماندهی و استفاده از فرصت‌های بیشتری دارد.

وی ادامه داد: راه سختی را تا اینجا آمدیم، تلاش کردیم که برای به دست آوردن یک موفقیت خوب برای باشگاه گل‌گهر سیرجان قدم به قدم در جام حذفی جلو برویم. امیدوارم که فردا بتوانیم یک فوتبال با کیفیت و مثل همیشه یک فوتبال تهاجمی و زیبا به نمایش بگذاریم، فوتبالی که هواداران لذت ببرند.

الهویی بیان کرد: همه تیم گل‌گهر را نه فقط در شهر سیرجان یا استان کرمان، بلکه در همه جای کشور پهناور ایران، به عنوان تیمی که فوتبالی تهاجمی و زیبا ارائه می‌دهد، می‌شناسند، که باعث سر بلندی استان کرمان و شهر سیرجان هست.

الهویی در مورد تیم آلومینیوم گفت: رقیبمان تیم آلومینیوم اراک، یکی از تیم‌های سختکوش است که فوتبال درگیرانه خوبی را اجرا می‌کند، آنها متفاوت از سبک بازی گل‌گهر سبک بازی به خصوص خودشان را دارند ولی سبک خودشان را با جزئیات خوبی اجرا می‌کنند.

مربی گل‌گهر در راستای برطرف کردن اشتباهاتی که گل‌گهر در بازی هفته قبل داشت، عنوان کرد: در طول هفته سعی کردیم اشتباهات کوچکی که در بازی قبل انجام دادیم را چه در جلسات فنی و چه در جلسات تمرینی برای بچه‌ها مرور کنیم برای اینکه اشتباهات به حداقل برسد.

وی در خصوص بازی که برابر آلومینیوم اراک در لیگ برتر انجام دادند چنین بیان داشت: در بازی هفته گذشته (گل‌گهر – آلومینیوم در هفته ۲۶ لیگ برتر) کیفیت خوبی از خودمان نشان دادیم، بازیکنان کیفیت خوبی در سبک و گیم مدلمان نشان دادند، هر چند که متأسفانه چند اشتباه کوچک، باعث شد که در یک صحنه بسیار عادی پنالتی به تیم حریف بدهیم.

الهویی ادامه داد: از موقعیت‌ها خوب استفاده نکردیم وگر نه بازی به آن اتفاقات دقیقه آخر نمی‌رسید، آن چیزی که باید برای جام حذفی اضافه بشود، کم کردن اشتباهات در ساختار دفاعی و دقت بیشتر در ساختار تهاجمی است.

وی در مورد داوری دیدار گل‌گهر – آلومینیوم در لیگ برتر عنوان کرد: از کوپال ناظمی داور بازی گل‌گهر – آلومینیوم در لیگ برتر (دو هفته پیش) عذرخواهی می‌کنم، به دلیل اینکه ناظمی بر اساس قانون جدید فیفا پنالتی درستی را اعلام کرد.

الهویی گفت: امیدواریم که فردا کادر داوری یک بازی خوب را برای هر دو تیم رقم بزند، تا هر دو تیم به هر چیزی که لیاقتش را دارند، برسند.

وی اظهار کرد: متأسفانه به اندازه کیفیتی که ارائه کردیم امتیاز کسب نکردیم ولی تیم گل‌گهر بر اساس اهداف اولیه‌اش به ثبات رسیده و حتی فراتر از آن جلو رفته و تیم جایگاه خوبی دارد. برای اینکه جایگاه مناسبی در لیگ و جام حذفی رقم بزنیم باید در این هفته‌ها، کیفیتی که ارائه می‌کنیم همراه با نتیجه‌گیری باشد.