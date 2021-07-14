به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، کیانوش جهانپور اظهارداشت: تاکنون بیش از ۷ و نیم میلیون دوز واکسن کرونا در سراسر کشور تزریق شده و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دوز دوم واکسن را هم دریافت کرده‌اند.

وی افزود: واکسیناسیون گروه‌های هدف تقریباً به بالای ۱۲.۵ درصد رسیده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه پنجشنبه و جمعه محموله جدید واکسن کرونا وارد کشور می‌شود، گفت: در هفته پیش رو محموله‌های جدید واکسن‌های داخلی تحویل وزارت بهداشت می‌شود.

جهانپور با بیان اینکه ظرفیت شبکه بهداشت فراتر از ۵۰۰ هزار دوز است، اضافه کرد: تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار دوز واکسن داخلی تحویل وزارت بهداشت شده است.

وی گفت: از اوایل مردادماه هفته‌ای یک میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن از شرکت شفا فارمد دریافت می‌کنیم.

سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد: به دستور وزیر بهداشت، در جزایر خلیج فارس به غیر از کیش و قشم، واکسیناسیون حتی به افراد بالای ۱۸ سال تسری پیدا کرده است.

جهانپور گفت: واکسیناسیون بالای ۵۰ ساله‌ها در استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز شده است.