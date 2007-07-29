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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۳۱

همزمان با انتخاب رشته ؛

بزرگترین کارگاه معرفی رشته‌های دانشگاهی برگزار می‌شود

بزرگترین کارگاه معرفی رشته‌های دانشگاهی برگزار می‌شود

بزرگترین کارگاه معرفی رشته های دانشگاهی برای دومین سال پیاپی توسط فرهنگسرای دانشجو در محل دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کارگاه طرحی از فردا " از 13 تا 18 مرداد ماه هر روز و از ساعت 17 تا 21 در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار می شود. در این کارگاه رشته های مختلف دانشگاهی توسط دانشجویان برتر به علاقه مندان معرفی می شود تا داوطلبان کنکور سراسری با نگاهی دقیق تر به انتخاب رشته بپردازند.

از دیگر برنامه های "کارگاه بزرگ طرحی از فردا" که همزمان با اعلام نتایج کنکور سراسری برگزار می شود، معرفی کتب اصلی رشته های مختلف و نمایش آنهاست تا داوطلبان با فضای رشته های دانشگاهی آشنا شوند.

معاونت وظیفه نیروی انتظامی مهمان ویژه این کارگاه است که به راهنمایی داوطلبان در خصوص وضعیت نظام وظیفه مسائلی را مطرح می کند.

کارگاه طرحی از فردا توسط فرهنگسرای دانشجو و با همکاری دانشگاه تهران و معاونت وظیفه نیروی انتظامی برگزار می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به فرهنگسرای دانشجو، واقع در یوسف آباد، خیابان جمال الدین اسد آبادی، خیابان بیست و یکم، بوستان شفق مراجعه کنند و یا با شماره تلفن 8871795 تماس حاصل کنند.

کد مطلب 525833

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