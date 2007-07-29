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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۱۵

مدارک لازم برای دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 86 اعلام شد

مدارک لازم برای دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 86 اعلام شد

مدارک لازم برای دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 86 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برگ مخصوص و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و دستورالعمل ورود به سایت و انتخاب رشته داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1386 گروههای آزمایشی علوم‌ریاضی وفنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در قبال ارائه شناسنامه عکسدار یا کارت ملی و یا هرنوع کارت شناسایی عکسدار معتبر که حاوی مشخصات فردی داوطلب باشد منحصراً به شخص داوطلب تسلیم خواهد شد.
کد مطلب 525834

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