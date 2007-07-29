مدارک لازم برای دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 86 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برگ مخصوص و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و دستورالعمل ورود به سایت و انتخاب رشته داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1386 گروههای آزمایشی علوم‌ریاضی وفنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در قبال ارائه شناسنامه عکسدار یا کارت ملی و یا هرنوع کارت شناسایی عکسدار معتبر که حاوی مشخصات فردی داوطلب باشد منحصراً به شخص داوطلب تسلیم خواهد شد.

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