  1. استانها
  2. کرمان
۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۳۵

70 هزار نفر در رفسنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

70 هزار نفر در رفسنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: بیش از 70 هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی رفسنجان هستند که شامل بیمه شدگان اصلی و وابستگان آنان می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تامین اجتماعی رفسنجان بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته به سه هزار و 566 نفر مستمری بگیر خدمات ارائه شده و 9 هزار و600 کارگاه این شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند .

عرب پور اظهار داشت: در بخش تعهدات کوتاه مدت از قبیل پرداخت کمک هزینه پروتز، ارائه خدمات درمانی، ‌پرداخت غرامت دستمزد، غرامت کمک هزینه بارداری، ازدواج، کفن و دفن و مستمری بازماندگان بالغ بر چهار میلیارد و 493 هزار ریال به بیمه شدگان پرداخت شد است.

رئیس اداره تامین اجتماعی رفسنجان به صدور بیش از سه هزار و 340 دفترچه خدمات درمانی در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته در تعهدات بلند مدت، بالغ بر 50 میلیون ریال مستمری بازنشستگی، 119 میلیارد و 790 هزار ریال مستمری بازماندگان و سه میلیارد و 970 هزار ریال کمک هزینه عائله مندی و سر جمع بالغ بر 88 میلیارد و 550 میلیون ریال به مستمری بگیران پرداخت شد.

کد مطلب 525836

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها