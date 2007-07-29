70 هزار نفر در رفسنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تامین اجتماعی رفسنجان بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته به سه هزار و 566 نفر مستمری بگیر خدمات ارائه شده و 9 هزار و600 کارگاه این شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند .
عرب پور اظهار داشت: در بخش تعهدات کوتاه مدت از قبیل پرداخت کمک هزینه پروتز، ارائه خدمات درمانی، پرداخت غرامت دستمزد، غرامت کمک هزینه بارداری، ازدواج، کفن و دفن و مستمری بازماندگان بالغ بر چهار میلیارد و 493 هزار ریال به بیمه شدگان پرداخت شد است.
رئیس اداره تامین اجتماعی رفسنجان به صدور بیش از سه هزار و 340 دفترچه خدمات درمانی در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته در تعهدات بلند مدت، بالغ بر 50 میلیون ریال مستمری بازنشستگی، 119 میلیارد و 790 هزار ریال مستمری بازماندگان و سه میلیارد و 970 هزار ریال کمک هزینه عائله مندی و سر جمع بالغ بر 88 میلیارد و 550 میلیون ریال به مستمری بگیران پرداخت شد.
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