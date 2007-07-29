70 هزار نفر در رفسنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تامین اجتماعی رفسنجان بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته به سه هزار و 566 نفر مستمری بگیر خدمات ارائه شده و 9 هزار و600 کارگاه این شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند .

عرب پور اظهار داشت: در بخش تعهدات کوتاه مدت از قبیل پرداخت کمک هزینه پروتز، ارائه خدمات درمانی، ‌پرداخت غرامت دستمزد، غرامت کمک هزینه بارداری، ازدواج، کفن و دفن و مستمری بازماندگان بالغ بر چهار میلیارد و 493 هزار ریال به بیمه شدگان پرداخت شد است .