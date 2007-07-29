کلید حل بحران لبنان در توافق همه گروههای لبنانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در پایان سفر دو روزه خود به لبنان در فرودگاه بین المللی بیروت به خبرنگاران گفت : فرانسه به رغم حمایت از دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان با همه طرف ها همبستگی دارد و پایبند به دوستی با همه آنان است.

وی در سخنان خود که به طور مستقیم از شبکه های تلویزیونی "العالم" و "ال بی سی" لبنان پخش می شد، خاطرنشان کرد که گروههای مختلف لبنانی نظر مثبتی به رایزنی و بحث و گفتگو دارند.

کوشنر گفت: معتقدیم که بخشی از سرنوشت لبنان در خارج از این کشور تعیین می شود و در روزهای آینده برای برگزاری دیدارهای دیگری به بیروت بازخواهیم گشت و ما مملو از امید هستیم. وی افزود: یک بخش از راه حل بحران لبنان در خارج از این کشور اما مابقی در دست قدرتهای سیاسی لبنان است.

وزیر امور خارجه فرانسه همچنین تاکید کرد: مهم است که گروههای سیاسی لبنان مصمم به حل بحران سیاسی این کشور باشند و یک شخص کلید راه حل بحران را به دست ندارد و راه حل باید جمعی و توافقی باشد و معتقد نیستم که یک جبهه واحد کلید راه حل را در لبنان با خود دارد.

وزیر امور خارجه فرانسه همچنین به وجود بی اعتمادی میان گروههای سیاسی در عرصه داخلی لبنان اشاره کرد و تجربه نشست اخیر نمایندگان گروههای لبنانی در منطقه سن کلود در حومه پاریس را مفید ارزیابی کرد و گفت که مرحله آتی کار در فرانسه خواهد بود.

وی همچنین از نشست مهم امشب خود با عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب و سعود الفیصل و احمد ابوالغیط وزیران امور خارجه عربستان و مصر سخن گفت.

وزیر امور خارجه فرانسه در طول دیدار خود از بیروت با شمار زیادی از رهبران و شخصیت های گروههای مختلف لبنان و اعضای جناح حاکم و گروههای مخالف در راستای ادامه رایزنی به منظور نزدیک کردن دیدگاه آنها و از سرگیری گفتگوهای داخلی لبنان گفتگو کرد.

کوشنر اخیرا برای کمک به حل بحران هشت ماهه لبنان وارد عمل شد و توانست نمایندگان رده دوم گروه های سیاسی لبنان را به مدت دو روز در سن کلود گردهم آورد و این نشست سبب شکسته شدن یخ میان این گروه ها بدون دستیابی به نتیجه ای عملی تا این لحظه شده است.