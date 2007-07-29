افغانستان استفاده از زور برای آزادی گروگان های کره ای را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "علیشاه احمدزی" فرمانده پلیس ولایت غزنی افغانستان در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر ادامه مذاکرات با طالبان برای آزادی گروگان های کره ای ، گفت : از شیوه نظامی برای آزادی گروگان ها استفاده نخواهیم کرد.
این درحالی است که فرستاده ویژه رئیس جمهوری کره جنوبی امروز برای بحث درباره سرنوشت 22 زندانی کره ای با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد و پاپ نیز آزادی آنان را خواستار شده، اما مقامهای افغان از بی نتیجه بودن مذاکرات با طالبان خبر می دهند.
در همین حال، "قاری یوسف احمدی" سخنگوی طالبان بعدازظهر امروز گفته است که آنها فهرستی از 23 زندانی مورد نظر خود را برای آزادی در ازای اتباع کره ای اعلام کرده اند و هم اکنون منتظر پاسخ دولت افغانستان هستند. وی افزود: دولت به ما گفته که به زمان برای مذاکره نیاز دارد و به زودی اسرای ما را آزاد خواهند کرد.
با این حال کرزای ماه مارس گذشته که یک خبرنگار ایتالیایی را در ازای اسرای طالبان آزاد کرد، تاکید کرده بود که دیگر چنین تبادلاتی انجام نخواهد شد.
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