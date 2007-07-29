افغانستان استفاده از زور برای آزادی گروگان های کره ای را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "علیشاه احمدزی" فرمانده پلیس ولایت غزنی افغانستان در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر ادامه مذاکرات با طالبان برای آزادی گروگان های کره ای ، گفت : از شیوه نظامی برای آزادی گروگان ها استفاده نخواهیم کرد.

این درحالی است که فرستاده ویژه رئیس جمهوری کره جنوبی امروز برای بحث درباره سرنوشت 22 زندانی کره ای با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد و پاپ نیز آزادی آنان را خواستار شده، اما مقامهای افغان از بی نتیجه بودن مذاکرات با طالبان خبر می دهند.