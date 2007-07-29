رحمان سیفی آزاد در این باره به خبرنگار مهر گفت: "ضبط نمایش‌های صحنه‌ای از روز گذشته در شبکه چهار عملیاتی شده و در اولین مرحله نمایش "خانواده تت" مائده طهماسبی ضبط می‌شود. تهیه‌کنندگی این پروژه به عهده مسعود ساکت اف است."

وی درباره معیارهای انتخاب نمایش‌ها افزود: "یک گروه کارشناسی شامل دکتر پورحسین مدیر شبکه چهار، بنده و چند نفر از دوستان نمایش‌ها را می‌بینیم و بعد بر مبنای سه معیار قابلیت پخش از رسانه ملی، کیفیت هنری و استقبال تماشاگران آن را انتخاب می‌کنیم. البته ما می‌توانیم تعدادی از نمایش‌ها را ضبط کنیم و در مجموع سعی می‌کنیم نمایش‌های خوبی برای ضبط انتخاب شوند."

مدیر گروه ادب و هنر شبکه چهار درباره اینکه باکس‌های چه روزهایی برای پخش این نمایش‌ها در نظر گرفته شده، گفت: "هنوز باکسی انتخاب نشده، ولی بعد از تمام شدن اجرای نمایش ها در روی صحنه، شبکه چهار سیما اقدام به پخش تلویزیونی آنها می‌کند."

سیفی آزاد در برنامه "یک قدم مانده به صبح" گفت: "این برنامه از فردا شب به صورت زنده از 23:15 تا یک بامداد پخش می‌شود. بخش کارشناسی سینما به عهده فریدون جیرانی و بخش تئاتر به عهده محمد رحمانیان است. همچنین فیلم تلویزیونی "تنهایی" برای شبکه چهار سیما تصویربرداری می‌شود. استفاده از کارگردانان سینما هم در برنامه‌های شبکه چهار قرار دارد."