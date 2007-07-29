اعطاء نشان خادم قرآن به مدیران و مسئولان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجی زاده دبیر جشنواره فیلم های قرآنی به ستاد برگزاری جشنواره گفت این تقدیر برای سپاس و قدردانی از مسئولان و مدیرانی است در برگزاری جشنواره بیشترین تلاش و همکاری را داشته اند. در این جشنواره در مراسمی نشان خادمان قرآن به مسئولان و مدیران اعطا می شود. نخستین جشنواره فیلم های قرآنی بیستم مرداد 86 همزمان با مبعث رسول اکرم (ص) در تهران برگزار می شود.