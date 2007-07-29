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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۱۳

اعطاء نشان خادم قرآن به مدیران و مسئولان

از تمام مدیران و مسئولان نخستین جشنواره فیلم‌های قرآنی تقدیر و تجلیل و نشان خادم قرآن به آنها اعطا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجی زاده دبیر جشنواره فیلم های قرآنی به ستاد برگزاری جشنواره گفت این تقدیر برای سپاس و قدردانی از مسئولان و مدیرانی است در برگزاری جشنواره بیشترین تلاش و همکاری را داشته اند. در این جشنواره در مراسمی نشان خادمان قرآن به مسئولان و مدیران اعطا می شود. نخستین جشنواره فیلم های قرآنی بیستم مرداد 86 همزمان با مبعث رسول اکرم (ص) در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 525846

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