نیمه نخست فینال جام ملت ها با تساوی خاتمه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال عراق و عربستان از ساعتی قبل دیدار نهایی چهاردهمین دوره جام ملت های آسیا را با قضاوت مارک شیلد استرالیایی در ورزشگاه گلورا بانگ کارنو جاکارتا آغاز کرده اند . این دیدار در نیمه نخست گلی دربرنداشت و این در حالی بود که دامنه حملات عراقی ها بر روی دروازه حریف بیشتر بود.

بر پایه این گزارش، دیدار نهایی عراق و عربستان در حالی برگزار می شود که عراقی ها اعم از شیعه ، سنی، کرد و ترکمان با حضور در خیابان های این کشور فریاد " ما همه پشت تو هستیم عراق" سر می دهند و این دیدار عامل وحدت و انسجام آنان شده است.