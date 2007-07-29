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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۰۶

نیمه نخست فینال جام ملت ها با تساوی خاتمه یافت

نیمه نخست فینال جام ملت ها با تساوی خاتمه یافت

نیمه نخست دیدار نهایی جام ملت های آسیا بین تیم های عراق و عربستان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال عراق و عربستان از ساعتی قبل دیدار نهایی چهاردهمین دوره جام ملت های آسیا را با قضاوت مارک شیلد استرالیایی در ورزشگاه گلورا بانگ کارنو جاکارتا آغاز کرده اند . این دیدار در نیمه نخست گلی دربرنداشت و این در حالی بود که دامنه حملات عراقی ها بر روی دروازه حریف بیشتر بود.

بر پایه این گزارش، دیدار نهایی عراق و عربستان در حالی برگزار می شود که عراقی ها اعم از شیعه ، سنی، کرد و ترکمان با حضور در خیابان های این کشور فریاد " ما همه پشت تو هستیم عراق" سر می دهند و این دیدار عامل وحدت و انسجام آنان شده است.

کد مطلب 525852

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