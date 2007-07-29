اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای قرآن و مناطق 9 و 10 اعلام کرد خانه فرهنگ سیار شنبه هر هفته ساعت 17 تا 20 با برنامه های شاد و متنوع و برپایی ایستگاه های هنری از جمله نقاشی، کاردستی، سفال، خلاقیت و ... فعالیت می کند. پنجشنبه هر هفته هم برنامه خیابان دوستان ساعت 17 تا 19 در پارک هاشمی پذیرای علاقمندان است.

- برنامه "ایستگاه 9" همزمان با نهضت تابستانی، یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 17 در خانه فرهنگ شمشیری برگزار می شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد در این ایستگاه شرکت کنندگان می توانند علاوه بر استفاده از کارگاه های مشاوره ای با موضوع ازدواج و خانواده در مسابقه جشنواره های غذاهای سنتی شرکت کنند. از دیگر برنامه های این ایستگاه اردوهای تفریحی و زیارتی، یادواره شهدای محله 9 ویژه خانواده های این محله، جنگ جوان و سلسله نشست های پرسش و پاسخ با عنوان "افلاکیان خاک نشین" است.

- برنامه های تابستانی باشگاه تهران در فرهنگسرای خاوران برگزار می شود. این برنامه های شامل آموزش حضوری و غیر حضوری، برگزاری شب شعر و خاطره، مسابقات محلی، ارائه محصولات فرهنگی، بازدید از اماکن تفریحی و فرهنگی و اجرای برنامه های متنوع برای جوانان و نوجوانان در حوزه های مختلف شهری است.

- "جشنواره پرواز بادبادکها" به مناسبت تولد حضرت علی (ع) در فرهنگسرای تابستانه توچال برگزار می شود. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد، این برنامه سه شنبه نهم مرداد ساعت 8 صبح با همکاری هیأت ورزش های همگانی و فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران ویژه پدران و فرزندان آنها برگزار می شود و شامل مسابقات شاد و سرگرم کننده چون پرواز بادبادک ها، طناب کشی، فوتبال دستی، پرتاب دارت و .. با اهدای جوایز ویژه است.