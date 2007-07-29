تمدید ضرب الاجل طالبان درباره گروگان های کره ای / سئول به موضع کابل احترام می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای طالبان تا ظهردوشنبه برای آزاد کردن هشت عضو این گروه در عوض آزادی برخی از گروگان های کره ای زمان داد.

طالبان تهدید کرده در صورت عدم اجرای خواسته هایش تعدادی از 22 گروگان کره ای کشته خواهند شد.

"یوسف احمدی" سخنگوی طالبان به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: اگر دولت افغان و کره جنوبی اهمیتی به این موضوع ندهند، برخی از گروگان ها را خواهیم کشت.

طالبان پیشنهاد تبادل هشت کره ای در برابر هشت زندانی طالبانی را مطرح کرده است.

23 کره ای روز 19 ژوئیه در استان غزنی در 140 کیلومتری جنوب کابل توسط نیروهای طالبان ربوده شدند که یکی از آنان تاکنون جان خود را از دست داده است.

این درحالی است که دولت افغانستان به نقل از فرستاده ویژه کره جنوبی اعلام کرد که سئول به هرگونه موضع مقامات افغان برای حل مسئله 22 کره ای احترام می گذارد.

دولت افغانستان در بیانیه ای افزود: ما به مشکلات کنونی جهت حل مسئله گروگان ها که در ارتباط با جنگ علیه تروریسم است، کاملا واقف هستیم.

این بیانیه افزود: کابل هر کاری از دستش بر بیاید، برای آزادی گروگان ها انجام خواهد داد.