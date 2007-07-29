تشکیل کمیته ویژه بررسی قانون انتخابات فعلی/ رد طرح استانی شدن انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی مخبرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: درابتدای نشست، برخی اعضای کمیسیون دغدغه های خود درباره انتخابات مجلس هشتم را مطرح کردند.

وی افزود: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بر این نکته تاکید کردند که هیچ ارگانی نباید حرکتی در جهت حمایت ازهیچ یک از داوطلبان احتمالی انتخابات آتی را داشته باشد و درسال اتحاد ملی باید تلاش شود انتخاباتی سالم و پرشور ومتناسب با شان و منزلت نظام مردمسالار دینی و با محوریت قانون برگزار شود.

جلالی ادامه داد: درقانون انتخابات فعلی خلاءهایی وجود دارد و مقرر شد کمیته ای متشکل از کمیسیون امنیت ملی، وزارت کشور وشورای نگهبان ومرکز پژوهش های قوه مقننه، این خلاء ها را به طور دقیق کارشناسی کند ونظرات خود را ظرف مدت معقولی به کمیسیون امنیت ملی ارائه نماید تا در قالب طرحی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

نماینده شاهرود در ادامه این گفتگو، از همه صاحب نظران و جناح های سیاسی خواست که هر چه سریعتر، نقطه نظرات خود را در خصوص خلاء های قانونی مربوط به قانون انتخابات فعلی به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهند تا این کمیسیون برای جلوگیری از انجام کار عجولانه در آستانه انتخابات، آخرین مرور کارشناسانه را در این زمینه داشته باشد.

وی تصریح کرد: خلائی که در خصوص تبلیغات انتخاباتی بر اساس مصوبه اخیر نمایندگان ملت به وجود آمده، از موضوعات مورد توجه کمیسیون امنیت ملی مجلس است که باید آن را به نحو مطلوبی جبران کرد.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و عضو کمیته بررسی کننده قانون انتخابات، از آشوری نماینده بندرعباس، رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودر آهنگ، علی احمدی نماینده ممسنی و جواد جهانگیر زاده نماینده ارومیه، به عنوان دیگر اعضای کمیته بررسی قانون انتخابات یاد کرد.

به گفته جلالی در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن نیز، مورد بررسی قرار گرفت و 12 اشکال وارده شورا بر طرف گردید.

وی درپایان متذکرشد "طرح استانی شدن انتخابات درچهاراستان که فوریت آن درصحن علنی نهاد قانونگذاری به تصویب نرسیده بود، درجلسه عصرامروز کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت و از سوی این کمیسیون نیز، رد شد".