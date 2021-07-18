برپایی نمایشگاه «حریم ریحانه» به مناسبت هفته عفاف وحجاب در فریدن

سیده مریم عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برپایی نمایشگاه حریم ریحانه به مناسبت هفته عفاف و حجاب خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف فرهنگ سازی و ترویج پوشش اسلامی و معرفی الگوهای اسلامی برگزار شده است.

عبداللهی با اشاره به سیر تاریخی پوشش در جهان و ایران اسلامی افزود: این نمایشگاه در قالب تصویر نشان دهنده عفاف و حجاب در ادیان مختلف زرتشت، یهود و مسیحیت است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریدن گفت: با برپایی این نمایشگاه در پی این هستیم که اعلام کنیم که حجاب فقط محدود به مذهب ما و دین اسلام نیست و در همه ادیان مورد اهمیت است.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه تقریباً ۲۰۰ اینفوگرافی را ارائه و حجاب از دیدگاه اندیشمندان، فلاسفه، هنرمندان و سیاستمداران بررسی شده است، گفت: در بخشی از این نمایشگاه به بررسی تحلیلی ماجرای کشف حجاب با تصویر اشاره شده است.

عبداللهی گفت: این نمایشگاه با رویکرد فرهنگی از ساعت هفت صبح تا ۱۳ ظهر پذیرای بازدیدکنندگان است و تمام سیر نمایشگاه در قالب کتاب با عنوان حریم ریحانه به صورت رایگان به بازدیدکنندگان اهدا می‌شود.