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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۳۳

رئیس اداره ارشاد اسلامی شهرستان فریدن خبر داد؛

برپایی نمایشگاه «حریم ریحانه» به مناسبت هفته عفاف وحجاب در فریدن

برپایی نمایشگاه «حریم ریحانه» به مناسبت هفته عفاف وحجاب در فریدن

فریدن - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریدن از برپایی نمایشگاه حریم ریحانه به مناسبت هفته عفاف و حجاب در این شهرستان خبر داد.

سیده مریم عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برپایی نمایشگاه حریم ریحانه به مناسبت هفته عفاف و حجاب خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف فرهنگ سازی و ترویج پوشش اسلامی و معرفی الگوهای اسلامی برگزار شده است.

عبداللهی با اشاره به سیر تاریخی پوشش در جهان و ایران اسلامی افزود: این نمایشگاه در قالب تصویر نشان دهنده عفاف و حجاب در ادیان مختلف زرتشت، یهود و مسیحیت است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فریدن گفت: با برپایی این نمایشگاه در پی این هستیم که اعلام کنیم که حجاب فقط محدود به مذهب ما و دین اسلام نیست و در همه ادیان مورد اهمیت است.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه تقریباً ۲۰۰ اینفوگرافی را ارائه و حجاب از دیدگاه اندیشمندان، فلاسفه، هنرمندان و سیاستمداران بررسی شده است، گفت: در بخشی از این نمایشگاه به بررسی تحلیلی ماجرای کشف حجاب با تصویر اشاره شده است.

عبداللهی گفت: این نمایشگاه با رویکرد فرهنگی از ساعت هفت صبح تا ۱۳ ظهر پذیرای بازدیدکنندگان است و تمام سیر نمایشگاه در قالب کتاب با عنوان حریم ریحانه به صورت رایگان به بازدیدکنندگان اهدا می‌شود.

کد مطلب 5258617

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