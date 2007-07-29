الربیعی از تلاش برای برگزاری نشست دوجانبه آمریکا و سوریه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق در گفتگو با رادیو سوا اظهار داشت که دولت عراق برای برگزاری نشست مقامات سوری و آمریکایی نظیر نشست های مقامات آمریکایی و ایرانی در بغداد، تلاش خواهد کرد.

وی افزود: متوقف کردن نفوذ و ورود غیرقانونی تروریست ها به عراق که مردم بی گناه عراقی را می کشند، موضوع مورد اهمیت کنونی عراق محسوب می شود.

گفتنی است که منابع دیپلماتیک در واشنگتن پیشتر در گفتگو با روزنامه الاهرام چاپ مصر گزارش داده بودند که دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا درحال برنامه ریزی برای برگزاری اجلاس منطقه ای جدیدی درباره عراق با مشارکت کشورهای عربی و ایران به منظور بحث و گفتگو درباره آینده اوضاع عراق و بازگرداندن ثبات به این کشور است.