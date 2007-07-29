جلسه سازمان لیگ برتر فوتبال فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، دراین نشست که با حضورسید رضا افتخاری، غلامرضا بهروان ، محمد رضا ساکت ، کریم ملاحی، علی کاظمی و عزیز محمدی برگزارخواهد شد ، اعضا پیرامون فصل جدید مسابقات لیگ برتر، اصلاح آئین نامه استفاده باشگاهها از بازیکنان خارجی، برگزاری مسابقه سوپرجام و ... به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت .



جلسه سازمان لیگ برتر ساعت 16 فردا درمحل فدراسیون فوتبال برگزارخواهد شد .



لازم به یادآوری است فصل جدید مسابقات لیگ برتر روز 26 مرداد ماه جاری آغازخواهد شد .