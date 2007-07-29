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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۲۱:۱۴

جلسه سازمان لیگ برتر فوتبال فردا برگزار می شود

جلسه سازمان لیگ برتر فوتبال فردا برگزار می شود

نشست اعضای سازمان لیگ برتر بعدازظهر فردا در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، دراین نشست که با حضورسید رضا افتخاری، غلامرضا بهروان ، محمد رضا ساکت ، کریم ملاحی، علی کاظمی و عزیز محمدی برگزارخواهد شد ، اعضا پیرامون فصل جدید مسابقات لیگ برتر، اصلاح آئین نامه استفاده باشگاهها از بازیکنان خارجی، برگزاری مسابقه سوپرجام و ... به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت .

جلسه سازمان لیگ برتر ساعت 16 فردا درمحل فدراسیون فوتبال برگزارخواهد شد .  

لازم به یادآوری است فصل جدید مسابقات لیگ برتر روز 26 مرداد ماه جاری آغازخواهد شد .

کد مطلب 525866

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