جلسه سازمان لیگ برتر فوتبال فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، دراین نشست که با حضورسید رضا افتخاری، غلامرضا بهروان ، محمد رضا ساکت ، کریم ملاحی، علی کاظمی و عزیز محمدی برگزارخواهد شد ، اعضا پیرامون فصل جدید مسابقات لیگ برتر، اصلاح آئین نامه استفاده باشگاهها از بازیکنان خارجی، برگزاری مسابقه سوپرجام و ... به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت .
جلسه سازمان لیگ برتر ساعت 16 فردا درمحل فدراسیون فوتبال برگزارخواهد شد .
لازم به یادآوری است فصل جدید مسابقات لیگ برتر روز 26 مرداد ماه جاری آغازخواهد شد .
نشست اعضای سازمان لیگ برتر بعدازظهر فردا در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگارمهر، دراین نشست که با حضورسید رضا افتخاری، غلامرضا بهروان ، محمد رضا ساکت ، کریم ملاحی، علی کاظمی و عزیز محمدی برگزارخواهد شد ، اعضا پیرامون فصل جدید مسابقات لیگ برتر، اصلاح آئین نامه استفاده باشگاهها از بازیکنان خارجی، برگزاری مسابقه سوپرجام و ... به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت .
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