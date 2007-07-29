آمریکا و ناتو عامل افزایش کشته های غیرنظامی در افغانستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای تحلیلی- خبری اروکنت در گزارشی به قلم "الیزا سزابو" دستیار پژوهشگر "مرکز اطلاعات دفاعی" در آمریکا در این باره می نویسد : بر اساس اطلاعات موجود به نظر می رسد که نیروهای تحت فرماندهی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مسئول تعداد فزاینده کشته های غیرنظامی هستند. چرا که سازمان ملل به رغم عدم تمایل خود مبنی بر اعلام رقم، در روز ٢ ژوئن (١٢ خرداد) سال جاری آشکارا گزارش داد که اطلاعات موجود این سازمان حکایت از آن دارند که "تعداد کشته شدگان (غیرنظامی) به دست نیروهای دولتی، تا حدی بیش از تعداد این کشته ها توسط نیروهای ضد دولتی می باشد."



سزابو در ادامه این مطلب آورده است : مقام های آمریکایی و ناتو تأکید می کنند که شورشیان در بین غیرنظامیان پنهان می شوند و از آنان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند، اما این حقیقت همچنان پابرجاست که دلیل هرچه باشد، این افزایش تعداد کشته شدگان غیرنظامی، اهداف راهبردی ایالات متحده و هم پیمانانش را تضعیف می کند. چرا که افزایش این برداشت که نیروهای غربی به این موضوع اهمیت نمی دهند، و تهدید مستقیم امنیت غیرنظامیان، سبب می شود مردم افغانستان تمایل کمتری داشته باشند که برای گرایش به جانب غرب، مخالف طالبان شوند.



همچنین بر اساس این نوشته، احتمال حمایت افغان ها از دولتی که به آن به چشم یاری دهنده و یا همکار نیروهای غربی نگاه می شود، کاهش می یابد. بنابراین بیانیه اخیر "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان مبنی بر سرزنش نیروهای آمریکا و ناتو به سبب ظاهرا بی توجهی به زندگی غیرنظامیان افغان نیز در همین راستا قرار می گیرد.



سزابو می نویسد : تنش بر سر این موضوع نه تنها روابط بین افغان ها و نیروهای متحد، بلکه روبط درونی نیروهای مذکور را هم، تهدید می کند. این امر به موازاتی رخ می دهد که این نیروها در مورد پاسخی مناسب برای این ارقام فزاینده کشته شدگان غیرنظامی بحث و جدل می کنند.



وی همچنین تحلیل در ادامه می نویسد: در حال حاضر به نظر می رسد که نیروهای آمریکا و ناتو قادر و یا مایل نیستند، که فنونی را به کار گیرند که برای غیرنظامیان کمتر مرگبار باشد. چرا که حملات هوایی آمریکا و ناتو به ساختمان های مسکونی ادامه دارد، که اعتقاد(ادعا می شود) بر آن است که نیروهای طالبان در آنها هستند، اما به کرات معلوم شده که اقامتگاه غیرنظامیان نیز می باشند. لذا به موازات این حملات، اظهار پشیمانی و تکرار ادای احترام توسط نظامیان به نحوی فزاینده بی محتوا می شود.



در ادامه این تحلیل پژوهشگر "مرکز اطلاعات دفاعی می نویسد: این مسئله تعدادی از گروه ها و سازمان ها را بر آن داشته، که شروع به شمارش کشته شدگان غیرنظامی افغان در سال جاری کنند. "آژانس های انگلیسی گروه های افغان" میزان این کشته ها را از اول ژانویه تا ٢٢ می (١١دی ١٣۸۵تا اول خرداد) سال جاری، بین ٤٠٠ تا ۵٠٠ نفر برآورد کرده و "دفتر امنیت سازمان های غیر دولتی افغانستان" نیز تعداد چنین کشته هایی در همان دروه را ٤۵٢ نفر اعلام کرده است، که نیروهای آمریکا و ناتو عامل قتل ۱٨٩ تن از آنان بوده اند.



همچنین "آسوشیتدپرس" نیز میزان کشته های غیر نظامی را از آغاز سال جاری مسیحی تا ٢٣ ژوئن (١١دی ١٣۸۵تا ٢ تیر ١٣۸٦)، ٣٨١ تن شمارش کرده که ٢٠٣ نفر بر اثر عملیات نظامی نیروهای آمریکا و ناتو جان باخته اند.

"آژانس هماهنگی امداد افغان" هم گزارش داده که در سال جاری میلادی، نیروهای هوادار دولت مسئول کشته شدن ٢٣٠ غیرنظامی بوده اند و اطلاعاتی دیگر درباره کشته شدگان که هر کدام اشاره به ابعادی جدید دارد.



این تحلیلگر دفاعی در ادامه می نویسد: در نهایت، گرچه ارقام اعلام شده از سوی مقامات افغانی اغلب در رسانه ها منتشر می شوند، اما معلوم نیست آیا دولت این کشور مدارک کشته شدگان غیرنظامی را در مرکزی حفظ می کند که بتواند برآوردی سالیانه منتشر کند، یا حفظ نمی کند.



بنابراین مشکلات گردآوری اطلاعات دقیق در مورد تعداد کشته شدگان غیرنظامی در افغانستان، با این حقیقت نیز همراه است که تا همین اواخر آن گونه که باید و شاید به این مسئله توجه نمی شده است. چراکه نخستین برآورد کشته شدگان غیرنظامی در درگیری های مربوط به شورش ها، در سال ٢٠٠٧ و برای سال پیش از آن منتشر شد. به این ترتیب ۵ سال دولت های آمریکا و افغانستان، گروه های حقوق بشر و سایر سازمان های غیر دولتی، و رسانه ها، در این مورد اطلاعاتی به مردم ندادند.