ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر جابری مقدم با اعلام این خبر افزود : داوطلبان باید از امروز یکشنبه 7 تا 11 مرداد ماه با در داشتن مدارک شامل : شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری، اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن ، اصل گواهی‌نامه پایان تحصیلات متوسطه به انضمام یک برگ تصویر آن (برای کلیه پذیرفته شدگان آزاد و شاغل)، اصل فرم تائیدیه معدل جهت فارغ التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است، گواهی اشتغال به کار با امضاء و مهر بالاترین مقـام مسـوول، تصویـر سابقه بیمـه، آخـرین فیش حقوقی (برای پذیرفتهشدگان شاغل)، کارت پایان خدمت، کارت معافیت دائم پزشکی یا کارت معافیت دائم کفالت ( برای پذیرفته شدگان ذکور)، فرم مخصوص استفاده ازسهمیه ایثارگران (برای درخواست کنندگان این سهمیه )، پرسنل شاغل رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جهموری اسلامی با ارائه گواهی موافقت از یگان مربوطه با توجه به کد رشته محل قبولی جهت ثبت نام مراجعه کنند.

معاون نظارت وسنجش دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی گفت : پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز لازم است برای شرکت در مراحل مصاحبه و آزمون عملی در یکی از روزهای 7 تا 11 مرداد با در دست داشتن اصل شناسنامه عکسدار و یا کارت شناسایی عکسدار معتبر، گواهی اشتغال به کار و سایر مدارک موردنیاز به آدرس محل مرکز قبولی خود مراجعه کنند. عدم مراجعه داوطلبان در روزهای تعیین شده برای انجام مراحل نهایی گزینش به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته ذیربط تلقی خواهد شد.

دکتر جابری مقدم اظهار داشت: چنانچه معدل اعلام شده توسط پذیرفته شدگان به هر دلیلی با معدل درج شده در گواهینامه پایان تحصیلات آنان مغایرت داشته باشد، قبولی فرد «کان لم یکن» تلقی می شود. همچنین تاریخ اخذ دیپلم کلیه پذیرفته شدگان باید حداکثر تـا 30 تیر ماه 1386 باشـد در غیراین صورت از ثبت نام افراد ممانعت به عمل می آید و پذیرفته شدگانی که اشتغال به کار داشته ولی شرایط اشتغال آنها با تعاریف مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش مغایرت دارد نمی توانند از سهمیه شاغلین استفاده کنند و مرکز مجری باید از ثبت نام پذیرفته شده خودداری کنند.