فرانسه اجازه دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای را نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «اریک دانون» سفیر فرانسه در سرزمین‌های اشغالی، طی سخنانی گفت که پاریس هرگز اجازه دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای را نخواهد داد.

بر اساس این گزارش، دانون که این سخنان را در حضور «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی مطرح می‌کرد، با طرح اظهاراتی ضد ایرانی، تاکید کرد که ایران نباید بمب هسته‌ای در اختیار داشته باشد.

سفیر فرانسه در سرزمین‌های اشغالی، بار دیگر مواضع واقعی فرانسه در قبال ایران را به روشنی بیان کرده و گفت: شاید گاهی در شیوه عمل اختلاف نظر داشته‌ایم اما همزمان برای جنگ علیه خطر هسته‌ای، تهدید موشک بالستیک و اقدامات بی ثبات کننده در منطقه، به ویژه در لبنان، سوریه و عراق شانه به شانه هم می‌ایستیم!

دانون در بخش دیگری از سخنان خود، بدون اشاره به جنایات صهیونیست‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه غزه، انگشت اتهام را به سمت جنبش حماس گرفته و مدعی شد: عالی‌ترین مقامات فرانسه به صراحت حماس را مسئول جنگ اخیر در غزه دانستند، و بر حق اسرائیل در دفاع از خود در چارچوب قوانین بین‌المللی تأکید دارند!

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره از منتقدین در اختیار داشتن تسلیحات هسته‌ای در جهان بوده و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز، در اختیار داشتن چنین تسلیحاتی را صراحتاً حرام شرعی اعلام کرده‌اند.