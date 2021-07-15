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۲۴ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۴۹

سفیر فرانسه در سرزمین های اشغالی:

فرانسه اجازه دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای را نخواهد داد

فرانسه اجازه دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای را نخواهد داد

سفیر فرانسه در سرزمین های اشغالی مدعی شد پاریس هرگز اجازه دستیابی تهران به تسلیحات هسته ای را نداده و در عوض، به دنبال بهبود روابط خود با اسرائیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «اریک دانون» سفیر فرانسه در سرزمین‌های اشغالی، طی سخنانی گفت که پاریس هرگز اجازه دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای را نخواهد داد.

بر اساس این گزارش، دانون که این سخنان را در حضور «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی مطرح می‌کرد، با طرح اظهاراتی ضد ایرانی، تاکید کرد که ایران نباید بمب هسته‌ای در اختیار داشته باشد.

سفیر فرانسه در سرزمین‌های اشغالی، بار دیگر مواضع واقعی فرانسه در قبال ایران را به روشنی بیان کرده و گفت: شاید گاهی در شیوه عمل اختلاف نظر داشته‌ایم اما همزمان برای جنگ علیه خطر هسته‌ای، تهدید موشک بالستیک و اقدامات بی ثبات کننده در منطقه، به ویژه در لبنان، سوریه و عراق شانه به شانه هم می‌ایستیم!

دانون در بخش دیگری از سخنان خود، بدون اشاره به جنایات صهیونیست‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه غزه، انگشت اتهام را به سمت جنبش حماس گرفته و مدعی شد: عالی‌ترین مقامات فرانسه به صراحت حماس را مسئول جنگ اخیر در غزه دانستند، و بر حق اسرائیل در دفاع از خود در چارچوب قوانین بین‌المللی تأکید دارند!

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره از منتقدین در اختیار داشتن تسلیحات هسته‌ای در جهان بوده و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز، در اختیار داشتن چنین تسلیحاتی را صراحتاً حرام شرعی اعلام کرده‌اند.

کد مطلب 5258704

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      3 0
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      اسلحه ی هسته ای،حق مسلم ماست
    • ویدا IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      3 0
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      البته سفیر فرانسه درجو مکان حضور و باتوجه به شرایط چنین صحبتهایی کرده وگرنه سخن گفتن و تصمیم گرفتن درمورد مردم ایر ان با چنین قاطعیتی در طول تاریخ اگر نتیجه عکس نداده باشد نتیجه مثبتی هم نداشته است .مردم ایران هر تصمیمی بگیرند میتوانند حتی با مخالفت اقایان! انجام دهند مراقب حرف زدنتان باشید!!
    • IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      3 0
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      اگر ایران بخواهد سلاح هسته ای درست کند فرانسه عددی نیست بخواهد جلو ایران را بگیرد. فرانسه هر از گاهی گنده تر از دهنش حرفش میزند که محلی از اعراب نیست
    • حسن ازساوجبلاغ IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      3 0
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      اختیار ایران دست خودش است و برای پیشرفت های علمی وتولید هرپیزی که نیاز کشور درابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی،نظامی وفناوری باشد،از دیگران کسب اجازه نمیکند. بهتراست فرانسه،انگلیس،آلمان،آمریکا ودیگران که خودرا کدخدای جهان میدانند،دست از یاوه گویی وتکبر وزیاده گویی برداشته وبه واقعیات جهان توجه کنند.
      • ناشناس IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
        0 0
        مرگ برامریکا مرگ بر اسراعیل مرگ بر فرانسه سفیر فرانسه غلط کرده که چنین حرفی زده مگر شران ایران زمین مرده اند تو چنین غلطی کردی نامرد بی شرف
    • عباس IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 0
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      فرانسه در این حد نیست که بتواند جلوی ایران را بگیرد .ایران باید برای دفاع از خودش صلاح هسته ای داشته باشد ما که ۴۰ سال تحریم هستیم برای چه نداشته باشیم
    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 0
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      کسی از فرانسه اجازه نخواسته
    • لبیک یا خامنه ای IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 0
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      به شما چه ربطی داره چقدر پر رو هستن این کشور های غربی مگه ما به شما میگیم چی داشته باشین چی نداشته باشین خودشون و اسرائیل چندین هزار کلاهک هسته ای دارن باز به اینو اون گیر میدن اگه میخواین ما نداشته باشیم چرا خودتون دارین
    • ناشناس IR ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 0
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      جمهوری اسلامی ایران همواره از منتقدین در اختیار داشتن تسلیحات هسته‌ای در جهان بوده و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز، در اختیار داشتن چنین تسلیحاتی را صراحتاً حرام شرعی اعلام کرده‌اند. ولی فرانسه خیلی گنده تر از دهانش حرف زده !!!
    • ناشناس IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      1 0
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      به فرانسه باید گفت:اگر ایران بخواهد کاری کند،اربابت سگ کی باشه،تو که عددی نیستی ،پس خفه شو!
    • بنده IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      1 0
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      فرانسه سگ کی باشه که از این غلط های زیادی بکنه!!، فرانسه خودش باید از کس دیگه برای آب خوردن اجازه بگیره، این اوباش و اراذل جهانی حتی حرف زدن هم بلد نیستن.
    • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 0
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      شتردرخواب بیند پنبه دانه

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