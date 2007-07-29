ایران تهدیدی برای منطقه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه سلطان نشین عمان پس از دیدار با احمد ابوالغیط همتای مصری خود در شهر قاهره درپاسخ به سوالی گفت : ما معتقد نیستیم که ایران تهدیدی برای منطقه خلیج فارس به شمار می رود.

وی تاکید کرد که ایران همسایه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است و منافع مشترکی با این کشورها دارد و این منافع در راستای حفظ ثبات و امنیت منطقه است .

بن علوی در پاسخ به این پرسش که آیا حل مشکلات منطقه بدون حضور سوریه امکان پذیراست، گفت : سوریه کشوری محوری در موضوع صلح در خاورمیانه به شمار می رود که نمی توان آن را نادیده گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در نشست فردای وزیران خارجه شورای عرب بررسی خواهد شد و بی شک به شرح وزیر امور خارجه آمریکا درباره این موضوع در جریان نشست خود با وی در 31 ماه جاری گوش فرا خواهیم داد.

وزیر امور خارجه سلطان نشین عمان بروز جنگ جدیدی در منطقه را بعید دانست و گفت که بحث و گفتگو درباره چگونگی نجات منطقه از بحران های خود بویژه درباره تشکیل کشور مستقل فلسطینی و ایجاد راه حل هایی برای بحران عراق متمرکز خواهد بود.