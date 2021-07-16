بی حجابی امروز حاصل غفلت مسئولان است

آیت الله سید مجتبی معصومی لاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیات متعددی در سوره مبارکه نور در مورد عفاف و حجاب از سوی خداوند بیان شده است که خطاب به زنان مؤمن است.

وی افزود: خداوند متعال خطاب به زنان مؤمن می‌فرماید حجاب کامل داشته باشید و چشم‌هایتان را از نامحرم محفوظ نگه داشته و هم چنین به مردان هم فرموده شما نیز چشم‌هایتان را از نامحرم بپوشانید تا جامعه با پاکیزگی اداره شود.

معصومی لاری با اشاره به اهمیت رعایت حجاب در جامعه اسلامی، تصریح کرد: حجاب در جامعه اسلامی باید رعایت و حکم خداوند متعال به صورت صحیح اجرا شود که در این راه و برای حفظ اسلام و انقلاب جوانان زیادی خود را فدا کرده‌اند.

عالم کرمانشاهی خاطر نشان کرد: متولیان و دستگاه‌های مرتبط با حوزه حجاب نباید غفلت کنند و اگر غفلتی از طرف آنها صورت گیرد مسئولیت شرعی و اخلاقی داشته و در پیشگاه عدل الهی محکوم و مجازات می‌شوند.

معصومی لاری با اشاره به کوتاهی در امر به معروف و نهی از منکر حجاب، بیان کرد: در موضوع امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب کوتاهی صورت گرفته که باید این دستور الهی مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.