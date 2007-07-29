به گزارش خبرگزای مهر، به نقل از دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد در پیام تبریک خود خطاب به دبیر کل حزب الله لبنان، پیروزی بزرگ مردم این کشور را نتیجه ایمان، وحدت و مقاومت دانست و با طلب مغفرت از خداوند متعال برای شهدای مقاومت برشمرد و افزود: ثبات، امنیت، یکپارچگی ، وحدت و پیشرفت لبنان آرزوی ملت ایران است .

رئیس جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه پیروزی مقاومت مردم لبنان در تهاجم 33 روزه رژیم صهیونیستی حاوی درس های بزرگی به عنوان چراغ راهنمای عزت و شرف است، خاطر نشان کرد: ایمان الهی، صبر، تدبیر، توکل بر خدا و توسل به اهل بیت پیامبر اسلام (ص) ضامن پیروزی جبهه خداپرستان است، زیرا سنت الهی بر پیروزی حق مستمر شده و امام عصر(عج) پرچمدار رهایی نهایی بشریت و یاور و راهنمای مومنین است.

دکتر احمدی نژاد در بخش دیگری از این پیام امید به نصرت خداوندی را از ثمرات ایمان به خدا و لوازم پیروزی عنوان و خاطر نشان کرد: هیاهو و تهدید، از خصلت های دشمنان کمال و تعالی است و آنها می خواهند روحیه یأس را در اردوی خداپرستان حاکم کنند اما در این نبرد به هدف خود نائل نشدند و این جوانان برومند لبنان بودند که گرد یأس و ناامیدی را بر چهره آنان پاشیدند، زیرا رهروان حقیقت با ایمان الهی همواره امیدوار و با نشاط در صحنه های مبارزه حضور دارند.

وی با بیان اینکه حامیان رژیم صهیونیستی نباید منافع ملت های خود را به منافع صهیونیست ها گره بزنند، تصریح کرد: قدرت های بزرگ حامی صهیونیست ها چشم های خود را باز کنند و واقعیت این حکومت غاصب را ببینند و در حمایت از این رژیم خود را به زحمت نیندازند و آبروی خود را بیش از این در نزد مردم جهان نبرند.

رئیس جمهوری تاکید کرد: بعضی از قدرت های عضو شورای امنیت در جنگ 33 روزه عملاً به میدان حمایت از جنایات متعدد رژیم صهیونیستی وارد شدند و این رژیم را در به خاک و خون کشیدن و مجروح کردن هزاران نفر از مردم لبنان و تخریب منازل مسکونی، زیر بناها و نیروگاهها و بنادر و محیط زیست لبنان کمک کردند و حیثیت سازمان ملل را در معرض آسیب جدی قرار دادند. این دولت های زورگو تا زمانی که مطمئن شدند ادامه جنگ به تضعیف بیش از پیش رژیم صهیونیستی منجر می شود، اجازه ندادند حتی قطعنامه توقف جنگ صادر شود که فقدان صلاحیت بعضی از اعضای آن را بیش از گذشته نشان داد.

دکتر احمدی نژاد در پایان پیام خود به سید حسن نصرالله، با اظهار اینکه بسیاری از حقایق در صحنه لبنان روشن شد، خاطر نشان کرد: جنگ 33 روزه محک خوبی در شناسایی دولت ها و جریانات طرفدار حق و عدالت و قدرت ها و جریانات حامی ظلم و تجاوز بود.