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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۴۸

طرح ایجاد حساب قرض‌الحسنه مهر امام رضا (ع) در بانک‌ها به اجرا درآمد

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) از اجرای طرح ایجاد قرض‌الحسنه مهر رضا در برخی بانک‌های دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار، خلیل یسایی با اعلام این خبر افزود : این طرح در حال حاضر در بانک‌های ملی ، ملت و کشاورزی در دست اجراست و به تدریج در سایر بانک‌ها نیز اجرا می شود.

وی افزود : مردم با افتتاح این حساب در بانک‌ها از دو جایزه که از سوی صندوق مهر امام رضا ( ع) و بانک‌ها به آنها اعطا می شود بهره مند می گردند.

یسایی با اشاره به اینکه تاکنون 111 هزار حساب قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) دربانک‌ها افتتاح شده است، گفت : تاکنون از طریق وجوه مردمی 920 میلیارد ریال منابع در این حساب ها جمع آوری شده است.

کد مطلب 525879

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