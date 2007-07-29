به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار، خلیل یسایی با اعلام این خبر افزود : این طرح در حال حاضر در بانک‌های ملی ، ملت و کشاورزی در دست اجراست و به تدریج در سایر بانک‌ها نیز اجرا می شود.

وی افزود : مردم با افتتاح این حساب در بانک‌ها از دو جایزه که از سوی صندوق مهر امام رضا ( ع) و بانک‌ها به آنها اعطا می شود بهره مند می گردند.

یسایی با اشاره به اینکه تاکنون 111 هزار حساب قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) دربانک‌ها افتتاح شده است، گفت : تاکنون از طریق وجوه مردمی 920 میلیارد ریال منابع در این حساب ها جمع آوری شده است.