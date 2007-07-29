آلودگی آب آشامیدنی روستاهای جاده چالوس در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور اجتماعی دادستان کل کشور، با بیان اینکه در مسیر جاده چالوس ، بیش از 60 روستا برخوردار از زلال ترین آبهای موجود کشور هستند گفت: متاسفانه منابع زلال آب منطقه پس از گذار از مراتع، به شدت آلوده می شود و این آلودگی زیست محیطی عواقب خطرناکی در پی دارد.

دکتر سعید صفاتیان، از وجود مشکلاتی چون ضعف مدیریت منابع آبی و عدم هماهنگی دستگاههای مسئول در منطقه نام برده و افزود: وجود شبکه آب و فاضلاب مستهلک و قدیمی و ضعف نظارت دستگاههای مسئول بر ساخت و ساز کنار رودخانه ها و عدم سرپوشیدگی آب در مخازن و منابع و کمبود اعتبار آب رسانی روستایی معضلاتی است که دقت و عنایت مجدانه تر مسئولان امر را می طلبد.

وی افزود: اکنون از 65 هزار روستا در کشور حدود 20 هزار روستای بالای 50 خانوار تحت پوشش آب و فاضلاب، قرار دارند و ضرورت دارد وزارت نیرو در جهت پوشش قرار دادن تمامی روستاهای کشور به نحو مقتضی تدابیر و اقدامات لازم را مبذول نماید.

صفاتیان، حساسیت ، کنترل و بازرسی نهادهای نظارتی و سازمانهای زیست محیطی را به منظور کاهش تخلفات و برخورد با عوامل مخل محیط زیست و مضر به سلامت شهروندان ضروری دانست و افزود: باید برای مشخص شدن حریم رودخانه ها و پاسداشت منابع زیست محیطی و به خصوص آب شرب شهروندان به عنوان یک ضرورت استراتژیک برنامه ریزی و پیگیری شود و سازمانهای ذیربط با پیگیری بیشتری در جهت صیانت از حقوق مردم تلاش نمایند.

مشاور اجتماعی دادستان کل کشور، اظهار امیدواری کرد: با مساعدت شورایاری روستا و دستگاههای ذیربط به زودی شاهد رفع منابع آلودگی آب منطقه جاده چالوس باشیم.