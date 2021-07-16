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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۷

معاون جهاد کشاورزی گیلان مطرح کرد؛

خوشه دهی ۷۰ درصد شالیزارهای گیلان

خوشه دهی ۷۰ درصد شالیزارهای گیلان

رشت- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به خوشه دهی ۷۰ درصد شالیزارهای استان، گفت: امسال بر اساس پیش بینی ها ۱۸۰ هزار هکتار شالیزار به روش مکانیزه برداشت می شود.

سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد شالیزارهای استان گیلان به مرحله خوشه دهی رسیده‌اند، اظهار کرد: خوشه دهی متناسب با عملیات زراعی و ۸۰ درصد منطبق بر تقویم زراعی است.

وی با بیان اینکه برداشت برنج در استان گیلان از اوایل مرداد ماه به صورت رسمی آغاز خواهد شد، گفت: این روند تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی‌ها امسال ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان به صورت مکانیزه برداشت می‌شود، اضافه کرد: پرداخت تسهیلات، استقبال کشاورزی و حمایت سازمان جهاد کشاورزی زمینه را برای افزایش میزان کاشت و برداشت برنج به صورت مکانیزه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه برداشت مکانیزه زمینه را برای کاهش هزینه و همچنین افزایش کیفیت تولید برنج فراهم می‌کند، گفت: کمباین داران برای کاهش ضایعات برنج معاینات فنی دستگاه خود را انجام دهند.

موسوی همچنین تأکید کرد: با توجه به افزایش رطوبت در زمان برداشت باید هماهنگی‌های لازم میان شالیکاران و شالیکوبی ها داشته باشند تا باز هم زمینه را برای کاهش ضایعات برنج فراهم کنند.

کد مطلب 5258812

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    نظرات

    • حمزه IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
      1 0
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      باسلام لازم به ذکر است با توجه به خشکسالی و سوختن بسیاری از مزارع بالادستی کانال آب مسئولین نامحترم هیچ گونه اقدامی جهت آبرسانی مزارع برنج به عمل نیاوردند .وباز خداراشکر میکنیم که باران به موقع باعث نجات مزارع شد
      • IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
        0 0
        این جنابان نامحترم فقط عاشق مصاحبه و سخنرانی هستند مخصوصا تلویزیونی،، و غیر از آن بدرد هیچ کاری نمی خورند عقب شض

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