خوشه دهی ۷۰ درصد شالیزارهای گیلان

سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد شالیزارهای استان گیلان به مرحله خوشه دهی رسیده‌اند، اظهار کرد: خوشه دهی متناسب با عملیات زراعی و ۸۰ درصد منطبق بر تقویم زراعی است.

وی با بیان اینکه برداشت برنج در استان گیلان از اوایل مرداد ماه به صورت رسمی آغاز خواهد شد، گفت: این روند تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی‌ها امسال ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان به صورت مکانیزه برداشت می‌شود، اضافه کرد: پرداخت تسهیلات، استقبال کشاورزی و حمایت سازمان جهاد کشاورزی زمینه را برای افزایش میزان کاشت و برداشت برنج به صورت مکانیزه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه برداشت مکانیزه زمینه را برای کاهش هزینه و همچنین افزایش کیفیت تولید برنج فراهم می‌کند، گفت: کمباین داران برای کاهش ضایعات برنج معاینات فنی دستگاه خود را انجام دهند.

موسوی همچنین تأکید کرد: با توجه به افزایش رطوبت در زمان برداشت باید هماهنگی‌های لازم میان شالیکاران و شالیکوبی ها داشته باشند تا باز هم زمینه را برای کاهش ضایعات برنج فراهم کنند.