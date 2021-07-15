واشنگتن تمام توان خود را برای احیای برجام به کار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در شرایطی که گفتگوهای غیرمستقیم مقامات تهران- واشنگتن برای احیای توافق هستهای ایران موسوم به «برجام» از زمان آخرین دور مذاکرات وین - ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ - به طور موقت متوقف شده است، برخی از مقامات کنونی و پیشین اروپایی و آمریکایی میگویند که «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا به غیر از تلاش برای ترغیب ایران به بازگشت به برجام گزینههای دیپلماتیک معدودی در اختیار دارد که دستیابی به هریک از آنها به مراتب دشوارتر خواهد بود.
کارشناسان سیاسی همچنین بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که برای توافق هستهای ۲۰۱۵ گزینههای جایگزین معدودی وجود دارد. یک مقام ارشد دولت ایالات متحده که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرگزاری رویترز اذعان کرد که به باور وی، «تمام گزینههای جایگزینِ (برجام) برای ایالات متحده بدتر هستند» و اینکه «بهترین گزینه بازگشت دقیق به پایبندی به این (توافق) است».
این مقام آمریکایی در ادامه افزود که «واشنگتن برای احیای توافق (هستهای ایران) تمام توان خود را به کار میگیرد» و در عین حال «باید برای مواجهه با گزینههای جایگزین آماده باشد».
گفتنی است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق ایالات متحده علاوه بر خروج یکجانبه از توافق موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) تحریمهای پیشین ایالات متحده علیه صادرات نفت ایران را بار دیگر برقرار کرد که این امر باعث بروز مشکلات اقتصادی فراوانی برای جمهوری اسلامی ایران شد.
یکی از گزینههای پیشنهادی مقامات پیشین ایالات متحده و اروپا برای جایگزینی برجام، گزینه «بیشتر در ازای بیشتر» است که طبق آن ایران در ازای لغو تحریمهای بیشتر، باید محدودیتهای بیشتری را بر فعالیت هستهای خود بپذیرد.
مدل گسترده پو جنجالیتر آن نیز شامل محدودسازی برنامه موشک بالستیک ایران و حمایت تهران از نایبان منطقهای خود است؛ خطوط قرمزی که مقامات ایران بارها گفتهاند هرگز از آن عبور نخواهند کرد.
گزینه جایگزین دوم که عدهای آن را «کمتر در ازای کمتر» میخوانند، احتمالاً شامل محدودیتهای کمتر بر برنامه هستهای ایران در ازای لغو تحریمهای کمتر باشد.
این گزینه نیز میتواند پیامدهای منفی فراوانی برای دولت بایدن در پی داشته باشد؛ زیرا وی ممکن است به اعطای مزایای اقتصادی به ایران در ازای وضع محدودیتهای هستهای کمتر متهم شود.
«جرارد آراد» سفیر پیشین فرانسه در ایالات متحده با تأکید بر اینکه «[دستیابی به] هر توافقنامهای ضعیفتر از توافق ۲۰۱، در ایالات متحده به لحاظ سیاسی ناپایدار خواهد بود» افزود: «من به جز گزینه فشار حداکثری جایگزین دیگری برای برجام نمییابم، اما حکومت [ایران] توان انعطاف پذیری خود را نشان داده است و من فکر نمیکنم که [حکومت ایران] در برابر آن [فشار حداکثری] تسلیم شود».
نظر شما