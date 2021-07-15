رؤسای جمهور عراق و سوریه بر گسترش مناسبات امنیتی تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق شامگاه پنج شنبه به وقت محلی با «بشار اسد» همتای سوری خود تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، رؤسای جمهور دو کشور در این گفتگوی تلفنی ضمن تأکید بر ضرورت همکاری در راستای مواجهه با خطرات مشترک فراروی ملت دو کشور به اهمیت توسعه روابط دوجانبه بویژه در زمینه مبارزه با تروریسم اشاره کردند.

اسد و صالح همچنین تلاش برای حفظ همکاری‌ها و محافظت از نتایج همکاری‌های امنیتی در مرز دو کشور را ضروری دانسته و بر عزم خود برای گسترش مناسبات امنیتی میان دمشق و بغداد تأکید کردند.