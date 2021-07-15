  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۳:۳۸

در یک تماس تلفنی مطرح شد؛

رؤسای جمهور عراق و سوریه بر گسترش مناسبات امنیتی تأکید کردند

رؤسای جمهور عراق و سوریه بر گسترش مناسبات امنیتی تأکید کردند

رؤسای جمهور عراق و سوریه در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم توسعه همکاری ها در راستای مواجهه با خطرات مشترک فراروی ملت دو کشور بویژه مبارزه با تروریسم تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق شامگاه پنج شنبه به وقت محلی با «بشار اسد» همتای سوری خود تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، رؤسای جمهور دو کشور در این گفتگوی تلفنی ضمن تأکید بر ضرورت همکاری در راستای مواجهه با خطرات مشترک فراروی ملت دو کشور به اهمیت توسعه روابط دوجانبه بویژه در زمینه مبارزه با تروریسم اشاره کردند.

اسد و صالح همچنین تلاش برای حفظ همکاری‌ها و محافظت از نتایج همکاری‌های امنیتی در مرز دو کشور را ضروری دانسته و بر عزم خود برای گسترش مناسبات امنیتی میان دمشق و بغداد تأکید کردند.

کد مطلب 5258828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه