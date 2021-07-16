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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۹:۴۸

وضعیت نهایی مدافع استقلال پس از MRI مشخص می‌شود

وضعیت نهایی مدافع استقلال پس از MRI مشخص می‌شود

با اینکه شواهد نشان دهنده آسیب دیدگی جدی رباط صلیبی مدافع آبی پوشان است، اما وضعیت نهایی او پس از MRI مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف غلامی مدافع ملی پوش تیم استقلال که در آخرین بازی تیمش قبل از دربی نیز دچار آسیب دیدگی شده بود، با تلاش تیم پزشکی استقلال به بازی جام حذفی مقابل پرسپولیس رسید، اما در این بازی هم از ناحیه زانوی پای چپ آسیب دید و در دقیقه ۵۳ ناچار به ترک زمین شد.

آسیب دیدگی غلامی از ناحیه زانوی پای چپ بسیار جدی است و شواهد نشان دهنده مصدومیت رباط صلیبی می‌باشد، با این حال وضعیت نهایی او را MRI مشخص خواهد کرد.

آنچه مسلم است فرهاد مجیدی حداقل تا پایان این فصل قادر به استفاده از مدافع ملی پوش خود نیست.

کد مطلب 5258851

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