انجام ۲۳ ماموریت توسط اورژانس هوایی ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، صید نور علیمرادی اظهار داشت: طی سال‌های گذشته از محل اعتبارات اربعین مبلغ هشت میلیارد ریال برای ساخت آشیانه بالگرد هوایی اورژانس ۱۱۵ اختصاص یافت که این میزان کافی نیست.

وی افزود: با رایزنی‌های انجام شده این آشیانه در همجواری بیمارستان ۳۷۲ تختخوابی ایلام واقع در بانگنجا با امکانات ساختمان اسکان تیم پروازی و پد بالگرد احداث می‌شود.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام با بیان اینکه ماهانه بین ۲۳ تا ۲۵ ماموریت توسط اورژانس هوایی ایلام انجام می‌شود، ادامه داد: برای هر ساعت ماموریت بالگرد هوایی حدود ۳۷۰ میلیون ریال هزینه می‌شود که این میزان از طریق سازمان اورژانس ۱۱۵ پرداخت و خدمات به صورت کاملاً رایگان به مصدومان ارائه می‌شود.

وی یادآور شد: طی سه ماهه اول سال جاری در مجموع ۲۳ ماموریت توسط اورژانس هوایی ایلام انجام شده که از این تعداد ۸ مورد حوادث ترافیکی و ۱۵ مورد نیز حوادث غیر ترافیکی است.

علیمرادی با اشاره به اینکه شهر ایلام فاقد پد فرود بالگرد است، افزود: اجرای این امر مهم نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری است.

وی اضافه کرد: از محل اعتبارات داخلی سازمان تاکنون ۱۰ پد بالگرد با اعتبار حدود ۹ میلیارد ریال در سطح شهرستان‌های ایلام احداث شده است.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطرنشان ساخت: در حال حاضر ۴۳ پایگاه جاده‌ای و زمینی و یک پایگاه هوایی با ۳۸۰ نیرو در اورژانس ۱۱۵ ایلام مشغول خدمات رسانی به مردم استان ایلام هستند.