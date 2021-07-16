انجام ۲۳ ماموریت توسط اورژانس هوایی ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، صید نور علیمرادی اظهار داشت: طی سالهای گذشته از محل اعتبارات اربعین مبلغ هشت میلیارد ریال برای ساخت آشیانه بالگرد هوایی اورژانس ۱۱۵ اختصاص یافت که این میزان کافی نیست.
وی افزود: با رایزنیهای انجام شده این آشیانه در همجواری بیمارستان ۳۷۲ تختخوابی ایلام واقع در بانگنجا با امکانات ساختمان اسکان تیم پروازی و پد بالگرد احداث میشود.
مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام با بیان اینکه ماهانه بین ۲۳ تا ۲۵ ماموریت توسط اورژانس هوایی ایلام انجام میشود، ادامه داد: برای هر ساعت ماموریت بالگرد هوایی حدود ۳۷۰ میلیون ریال هزینه میشود که این میزان از طریق سازمان اورژانس ۱۱۵ پرداخت و خدمات به صورت کاملاً رایگان به مصدومان ارائه میشود.
وی یادآور شد: طی سه ماهه اول سال جاری در مجموع ۲۳ ماموریت توسط اورژانس هوایی ایلام انجام شده که از این تعداد ۸ مورد حوادث ترافیکی و ۱۵ مورد نیز حوادث غیر ترافیکی است.
علیمرادی با اشاره به اینکه شهر ایلام فاقد پد فرود بالگرد است، افزود: اجرای این امر مهم نیازمند همکاری دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری است.
وی اضافه کرد: از محل اعتبارات داخلی سازمان تاکنون ۱۰ پد بالگرد با اعتبار حدود ۹ میلیارد ریال در سطح شهرستانهای ایلام احداث شده است.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطرنشان ساخت: در حال حاضر ۴۳ پایگاه جادهای و زمینی و یک پایگاه هوایی با ۳۸۰ نیرو در اورژانس ۱۱۵ ایلام مشغول خدمات رسانی به مردم استان ایلام هستند.
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