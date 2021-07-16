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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۹:۵۹

طلوع نیوز:

نیروهای دولتی افغانستان کنترل بخش «سیغان» را مجدداً در دست گرفتند

نیروهای دولتی افغانستان کنترل بخش «سیغان» را مجدداً در دست گرفتند

یک رسانه خبری افغانستان روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که نیروهای دولتی این کشور کنترل بخش سیغان در استان مرکزی بامیان را بار دیگر در دست گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پایگاه خبری طلوع نیوز روز جمعه گزارش داد که وزارت دفاع افغانستان اعاده کنترل بر بخش سیغان در استان مرکزی بامیان را اعلام کرده است.

جزئیات بیشتری از این عملیات هنوز منتشر نشده است.

گفتنی است که وضعیت کنونی در افغانستان در پی خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از این کشور و تقویت احتمال ظهور مجدد جنبش اسلام‌گرای طالبان در این کشور رو به وخامت گذاشته است.

طبق داده‌های «بنیاد دفاع از دموکراسی» طالبان تاکنون کنترل دست کم ۲۱۲ بخش در افغانستان را در دست گرفته‌اند و دولت افغانستان تنها کنترل ۷۰ بخش از این کشور را در دست دارد. سرنوشت ۱۱۶ بخش دیگر هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

کد مطلب 5258875

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