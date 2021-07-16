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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۵

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه های کشور؛

ترافیک در جاده های بارانی شمال کشور روان است

ترافیک در جاده های بارانی شمال کشور روان است

محورهای شمالی از جمله چالوس و فیروزکوه دارای بارش پراکنده باران و ترافیک در این محورها روان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، وضعیت راه‌ها در روز ۲۵ تیرماه به این شرح است.

در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان وجود دارد. همچنین محورهای چالوس و فیروزکوه دارای بارش پراکنده باران و محور هراز، آزادراه‌های تهران-شمال و قزوین-رشت فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها نیز نشان می‌دهد که در آزادراه کرج_ قزوین محدوده حصارک ترافیک سنگین است.

همچنین محورهای مسدود شریانی شامل محورهای ایرانشهر-خیرآباد، دلگان -زهکلوت، شهداد - نهبندان و خرم آباد - پلدختر است.

محورهای شمشک - دیزین، اولنگ - شاهرود و پونل - خلخال هم جزو محورهای دارای انسداد فصلی گزارش شده و رباط پشت بادام - بیاضه نیز محور مسدود غیر شریانی گزارش شد.

کد مطلب 5258876

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