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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰

رئیس مجمع نمایندگان اردبیل:

مدیران در اردبیل از سرکشی به شهرستانها و روستاها اکراه دارند

مدیران در اردبیل از سرکشی به شهرستانها و روستاها اکراه دارند

اردبیل - رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: مدیران استان اردبیل از سرکشی به شهرستان‌ها و روستاها اکراه داشته و از آن دوری می‌ کنند.

میرغنی نظری در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در روزهای پایانی دولت برخی از مدیران و مسئولان استان اردبیل کم توجهی آشکاری را به روستانشینان و شهرهای دورافتاده انجام می‌دهند که به هیچ وجه این رفتار و اقدامات پسندیده نیست.

وی تصریح کرد: نباید در این روزهای پایانی دولت دوازدهم کارها معطل امروز و فردا شود و یا مدیران از انجام مأموریت‌ها و مسئولیت‌های خود ابا داشته باشند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: ما در سرکشی به مناطق روستایی با دغدغه جدی روستانشینان در حوزه آب شرب، عمران روستایی به ویژه نبود راه مناسب مواجه هستیم که انتظار دارند مسئولان استانی و ملی در حل مشکلات پیش‌قدم شده و حداقل به سرکشی‌ها و دلجویی از ساکنان این مناطق اقدام کنند.

نظری افزود: در عمده مناطق محروم و روستایی در کنار تبعیض و بی‌عدالتی و عدم توسعه متوازن، ما با چالش‌های جدی در بخش تأمین آب روستایی روبه‌رو هستیم به گونه‌ای که در برخی از روستاها حتی ساکنان در تهیه آب شرب و سایر نیازمندی‌های اولیه دچار گرفتاری اساسی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در بازدیدی که در روزهای اخیر از روستاهای منطقه به ویژه چنارق و سیلجق داشتیم، متوجه شدیم که ساکنان این روستاها از امکانات اولیه نظیر آب، برق و گاز محروم هستند که قول مساعد برای گازرسانی و همچنین تأمین امکانات اولیه به آنها دادیم تا از طریق مسئولان استان پیگیر برآورده شدن این مطالبات باشیم.

نظری با انتقاد از وضعیت نامناسب راه‌های روستایی اضافه کرد: عدم تأمین قیر و سایر امکانات بهانه‌ای است که مدیران راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بارها آن را یادآور شدند در حالی که چنین بهانه‌هایی قابل قبول نیست و باید هر چه سریع‌تر مدیران استانی با حضور در روستاها و مناطق محروم پیگیر حل مشکلات باشند.

وی با انتقاد از مدیران بنیاد مسکن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهداری و آب و فاضلاب استان در بی‌توجهی صرف به مناطق محروم و روستایی بیان کرد: چنانچه این مشکلات و نارسایی‌ها در مناطق روستایی برطرف نشده و حق اهالی این مناطق به موقع پرداخت نشود با کسی مماشات نکرده و از تریبون مجلس، وزرا و رؤسای سازمان‌ها را برای پاسخگویی دعوت خواهیم کرد.

نظری ادامه داد: ما از مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم تا روز آخر مأموریت و مسئولیت خود به وظایف خطیر خود عمل کنند و سرکشی در این زمینه پسندیده و قابل قبول نخواهد بود.

کد مطلب 5258914

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    نظرات

    • دادا IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
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      اقای نظری عین واقعیت را گفتی من یک بازنشسته ناجا ساکن روستای گرجان هستم یک روز به فرمانده انتظامی استان میگن یک مریض بازنشسته داریم در روستا بریم به دیدارش میگه روستا است نمیروم مگه روستا چه چیزش بد است که خوششان نمیاد

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