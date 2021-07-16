مدیران در اردبیل از سرکشی به شهرستانها و روستاها اکراه دارند

میرغنی نظری در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در روزهای پایانی دولت برخی از مدیران و مسئولان استان اردبیل کم توجهی آشکاری را به روستانشینان و شهرهای دورافتاده انجام میدهند که به هیچ وجه این رفتار و اقدامات پسندیده نیست.
وی تصریح کرد: نباید در این روزهای پایانی دولت دوازدهم کارها معطل امروز و فردا شود و یا مدیران از انجام مأموریتها و مسئولیتهای خود ابا داشته باشند.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: ما در سرکشی به مناطق روستایی با دغدغه جدی روستانشینان در حوزه آب شرب، عمران روستایی به ویژه نبود راه مناسب مواجه هستیم که انتظار دارند مسئولان استانی و ملی در حل مشکلات پیشقدم شده و حداقل به سرکشیها و دلجویی از ساکنان این مناطق اقدام کنند.
نظری افزود: در عمده مناطق محروم و روستایی در کنار تبعیض و بیعدالتی و عدم توسعه متوازن، ما با چالشهای جدی در بخش تأمین آب روستایی روبهرو هستیم به گونهای که در برخی از روستاها حتی ساکنان در تهیه آب شرب و سایر نیازمندیهای اولیه دچار گرفتاری اساسی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در بازدیدی که در روزهای اخیر از روستاهای منطقه به ویژه چنارق و سیلجق داشتیم، متوجه شدیم که ساکنان این روستاها از امکانات اولیه نظیر آب، برق و گاز محروم هستند که قول مساعد برای گازرسانی و همچنین تأمین امکانات اولیه به آنها دادیم تا از طریق مسئولان استان پیگیر برآورده شدن این مطالبات باشیم.
نظری با انتقاد از وضعیت نامناسب راههای روستایی اضافه کرد: عدم تأمین قیر و سایر امکانات بهانهای است که مدیران راهداری و حمل و نقل جادهای بارها آن را یادآور شدند در حالی که چنین بهانههایی قابل قبول نیست و باید هر چه سریعتر مدیران استانی با حضور در روستاها و مناطق محروم پیگیر حل مشکلات باشند.
وی با انتقاد از مدیران بنیاد مسکن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهداری و آب و فاضلاب استان در بیتوجهی صرف به مناطق محروم و روستایی بیان کرد: چنانچه این مشکلات و نارساییها در مناطق روستایی برطرف نشده و حق اهالی این مناطق به موقع پرداخت نشود با کسی مماشات نکرده و از تریبون مجلس، وزرا و رؤسای سازمانها را برای پاسخگویی دعوت خواهیم کرد.
نظری ادامه داد: ما از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار داریم تا روز آخر مأموریت و مسئولیت خود به وظایف خطیر خود عمل کنند و سرکشی در این زمینه پسندیده و قابل قبول نخواهد بود.
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