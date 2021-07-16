  1. استانها
  2. یزد
۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۱۱

افزایش چشمگیر بستری‌های کرونایی در یزد؛

۸۲۳ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های یزد بستری هستند

۸۲۳ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های یزد بستری هستند

یزدـ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد از افزایش چشمگیر آمار بستری‌های کرونایی در یزد خبر داد و گفت: آمار بستری‌ در بیمارستان‌های یزد هر روز در حال افزایش است.

ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۸۲۳ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان یزد بستری هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۲۵ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در شبانه روز گذشته ۳۱۴ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان یزد پذیرش شدند که نسبت به روز گذشته ۳۹ مورد افزایش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر شهرستان اشکذر در وضعیت نارنجی و سایر شهرستان‌ها در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

سلمانی با اشاره به ابتلای خانوادگی در این دوره از بیماری تاکید کرد: همشهریان گرامی برای حفظ سلامتی خود و عزیزانشان از برگزاری دورهمی های خانوادگی و مراسم عروسی و عزا جدا خودداری کنند.

کد مطلب 5258923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه