ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۸۲۳ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان یزد بستری هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۲۵ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در شبانه روز گذشته ۳۱۴ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان یزد پذیرش شدند که نسبت به روز گذشته ۳۹ مورد افزایش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر شهرستان اشکذر در وضعیت نارنجی و سایر شهرستان‌ها در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

سلمانی با اشاره به ابتلای خانوادگی در این دوره از بیماری تاکید کرد: همشهریان گرامی برای حفظ سلامتی خود و عزیزانشان از برگزاری دورهمی های خانوادگی و مراسم عروسی و عزا جدا خودداری کنند.