پایداری و استقامت در مسیر حق و عدالت از بارز ترین ویژگی قضات است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله نوری همدانی صبح جمعه در دیدار حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس جدید قوه قضائیه با تبریک انتصاب حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به ریاست قوه قضائیه و آرزوی موفقیت برای وی در این مسئولیت خطیر؛ گفت: نامه ۵۳ نهجالبلاغه که حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر نوشتهاند، بهعنوان عالیترین منشور حکومتی، باید ملاک عمل همه مسئولان باشد.
مرجع تقلید شیعیان افزود: بر اساس دستور حضرت امیر، باید افراد با ایمان و فاضل از نظر علمی و اخلاقی را برای قضاوت انتخاب کرد تا هرگز دچار تطور و خدشه نشوند.
آیتالله نوری همدانی از پایداری و استقامت در مسیر حق و عدالت و برخورداری از قاطعیت بهعنوان ویژگیهای قاضی یاد کرد و تصریح کرد: کسی که قضاوت میکند باید متقی و صبور باشد تا در برابر ناملایمات، حکمش را تغییر ندهد و در برابر امیال دنیوی سست نشود.
مرجع تقلید شیعیان با استقبال از اظهارات رئیس دستگاه قضا برای جذب قضات از حوزههای علمیه، گفت: متأسفانه جریانهایی به وجود آمده که حوزه را کنار زدهاند و آنگونه که باید و شاید، به حوزه توجه نمیشود.
آیتالله نوری همدانی ادامه داد: حوزه آمادگی دارد با تربیت قاضی دستگاه قضا را در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، یاری دهد اما لازم است برای برنامهریزی بهتر، جلسات مشترک هماندیشیهایی صورت گیرد.
مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: امروز دشمنان فراوانی هستند که همه امکانات را برای هجمه به اسلام به کار گرفتهاند که باید در برابر آنها متحد و مجهز شویم.
آیتالله نوری همدانی همچنین با ابراز خرسندی از مواضع رئیس دستگاه قضا برای رفع مشکلات مردم از طریق حمایت از تولید و حل معضل بیکاری ابراز امیدواری کرد با همدلی همه بخشها، فضای انقلابی برای خدمت به مردم به وجود آید.
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