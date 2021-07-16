دختران تهران فاتح رقابتهای ووشو قهرمانی کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، رقابت‌های ووشو قهرمانی بانوان جوانان تحت عنوان انتخابی تیم ملی پنجشنبه ۲۴ تیرماه با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در شهرری برگزار شد.

در پایان این رقابت ها تیم تهران الف با ۲ طلا، ۲ نقره و یک ۱ برنز قهرمان شد. اصفهان با ۲ طلا و ۱ نقره عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و البرز هم با ۱ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز در جای سوم ایستاد.

استان‌های قم با ۱ طلا، مازندران با ۱ نقره و ۱ برنز، لرستان با ۱ نقره و تهران ب با ۲ برنز رتبه‌های چهارم تا هفتم را بدست آوردند

نتایج رقابتهای انفرادی در بخش ساندا

‌وزن ۴۸- کیلوگرم :۱- سوگند محمدی از قم ۲- فاطیما محمدی از مازندران ۳- حدیث محمدی از تهران از تهران الف و مهشید میرابراهیم از چهارمحال و بختیاری

وزن ۵۲- کیلوگرم: ۱- آیسا خانی از البرز ۲- ثنا نقی بیرانوند از لرستان ۳- کیانا بیابانی از مازندران و سحر روحی از خراسان رضوی

نتایج رقابتهای انفرادی در بخش تالو

فرم چانگ چوان-گون شو: ۱- حدیث امیری از اصفهان ۲- پارمیدا فتاحی از تهران الف ۳- سارا چراغی از همدان

فرم جین شو-چیانگ شو: نرگس شهبازی از تهران الف ۲- روژین شاه محمدی از البرز ۳- الیا غرقابی از تهران ب

فرم نان چوان-نن دائو: ۱- هلیا اسدیان از تهران الف ۲- نازنین بازدار از اصفهان ۳- رتبه سوم: زهرا بت شکن از بوشهر و حنانه میرزایی از البرز

فرم تای چی چوان-تای چی چوان :۱- ستایش اسدی از اصفهان ۲- سادات بوداغی از تهران الف ۳- زهرا لطفی از تهران ب