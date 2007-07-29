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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۵۲

کاپیتان عراق بهترین بازیکن جام چهاردهم شد

کاپیتان عراق بهترین بازیکن جام چهاردهم شد

یونس محمود کاپیتان تیم فوتبال عراق عنوان بهترین بازیکن چهاردهمین دوره رقابت های جام ملتهای آسیا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان تیم فوتبال عراق که با گل دقیقه 72 خود در دیدار نهایی چهاردهمین دوره جام ملتهای آسیا، تیم کشورش را برای اولین مرتبه به عنوان قهرمانی این مسابقات رساند، از سوی مسئولین برگزار کننده جام ملتها به عنوان بهترین بازیکن جام چهاردهم انتخاب شد.

یونس محمود همچنین با چهار گل زده در کنار یاسر القحطانی مهاجم عربستان و نائوهیرو تاکاهارا در صدر جدول گلزنان رقابت های چهاردهمین دوره جام ملتهای آسیا قرار گرفت.

دیدار نهایی رقابت های جام ملتهای آسیا که درکشور اندونزی برگزار شد، ساعتی پیش با پیروزی یک بر صفر عراق برابر عربستان به پایان رسید.

کد مطلب 525896

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